Résumé SOTT – Juillet 2019 : Changements Météorologiques Extrêmes [Vidéo]

Time : 20 mn 45 [Vostvfr] / [1]

Juillet 2019

Conditions météorologiques extrêmes

Traduction rapprochée :

Plus de 200 personnes ont trouvé la mort et des milliers d’autres ont été déplacées par les inondations et les glissements de terrain provoqués par une saison de mousson exceptionnellement intense qui a dévasté l’Inde, le Népal, le Pakistan et le Bangladesh. Les pluies torrentielles ont également provoqué des inondations et des glissements de terrain sans précédent dans le sud-est de la Chine, faisant 77 000 personnes déplacées et affectant indirectement plus de 20 millions de personnes.

L’Amérique du Nord a également eu son lot de fortes pluies, laissant Washington et Pittsburgh submergés et engloutissant la Nouvelle-Orléans en transformant des rues en rivières qui ont balayé des dizaines de voitures et ont forcé de nombreuses personnes à se déplacer en kayak.

La vague de chaleur qui a touché certaines parties de l’Europe a été éclipsée par de violentes tempêtes, inondations soudaines et coulées de boue dans toute la région. Y compris l’Espagne, la Roumanie, la France et l’Autriche – et juste une journée dans un parc en Italie. Le temps violent dans le pays a provoqué des tempêtes de grêle apocalyptiques, des inondations soudaines qui ont emporté les voitures comme des jouets et des vents si violents qu’ils ont déraciné de grands arbres laissant derrière eux toutes sortes de dégâts.

Ce mois-ci, plusieurs séismes intenses ont surpris des milliers de personnes à travers le monde : un 5,7 en Iran, un 6,6 en Australie occidentale, un 7,3 en Indonésie, un 5,3 dans la capitale grecque… mais les plus importants ont eu lieu Californie du Sud; une magnitude de 6,3, considéré comme le plus intense depuis des décennies, mais qui ne fut éclipsé que le lendemain par un séisme de de magnitude 7,1 qui a fait craindre « The big one ».

Texte original :

More than 200 people died and thousands were displaced as an unusually heavy monsoon season brought flooding and landslides leaving devastation across India, Nepal, Pakistan, and Bangladesh. Torrential rains also triggered unprecedented floods and landslides in southeast China, displacing 77,000 people and affecting more than 20 million.

North America had its share of heavy rain too, leaving Washington and Pittsburgh swamped, and engulfing New Orleans turning streets into rivers that swept away dozens of cars and forced many to paddle their way in kayaks.

The heat wave that affected some parts of Europe, was overshadowed by violent storms, flash-flooding and mudslides throughout the region; including Spain, Romania, France, and Austria – but this was just a day in the park for Italy. Severe weather in the country brought apocalyptic hailstorms, flash floods that swept away cars like toys, and winds so fierce they uprooted large trees leaving behind all sorts of devastation.

Several intense earthquakes took thousands by surprise around the world this month, a 5.7 Mag in Iran, 6.6 Mag in Western Australia, 7.3 Mag in eastern Indonesia, a 5.3 Mag in the capital of Greece… but the most significant ones took place in southern California; a 6.3 Mag, considered the most intense in decades, only to be eclipsed by a 7.1 Mag earthquake the following day and raising fears of ‘the big one’.

Vidéo :

[1] SOTT Earth Changes Summary – July 2019: Extreme Weather, Planetary Upheaval, Meteor Fireballs – Sott Media / YouTube

Note :

