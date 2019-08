Chômage : demain, tous précaires de la start-up nation ? [Vidéo]

Jacques Sapir / Pour illustration

Dans un contexte de flexibilisation du marché du travail, la nouvelle réforme de l’assurance chômage suscite des inquiétudes sur le sort des travailleurs les plus fragiles. Quelles conséquences aura le durcissement des conditions d’accès à l’indemnisation ? Face à l’uberisation, faut-il de nouvelles protections sociales spécifiques ?

Jacques Sapir et Clément Ollivier reçoivent Henri Sterdyniak, cofondateur des Économistes atterrés et chercheur à l’OFCE, et Raphaël Dalmasso, juriste spécialiste du droit du travail, maître de conférences à l’université de Lorraine.

Time : 54 mn 05 / [1]

Pour illustration

Source :

https://fr.sputniknews.com/radio_sapir/201908091041907103-reforme-chomage-precarite-uberisation-start-up-nation/

Vidéo :

[1] Chômage : demain, tous précaires de la start-up nation ? J. SAPIR | H. STERDYNIAK | R. DALMASSO – Sputnik France / YouTube