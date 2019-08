Flottaison en isolation sensorielle, ou la relaxation en apesanteur [Vidéos]

Time : 3 mn 43 / [1]

Pour illustration

La pratique connaît un grand essor en France. La méditation dans un caisson d’isolation sensorielle est aujourd’hui l’une des techniques de relaxation les plus efficaces.

La flottaison en isolation sensorielle est née aux États-Unis dans les années 1950 sous le nom de « Floating Therapy« . La pratique a connu un grand essor dans les années 1980 notamment auprès d’artistes et de sportifs qui souhaitaient améliorer leurs capacités dans leur discipline. Cette méthode de relaxation tend à faire expérimenter la sensation d’apesanteur.

C’est en se laissant flotter dans un caisson d’eau salée que le sujet est plongé dans un processus de relaxation avancée. Il est en effet placé dans un cocon loin des pollutions sensorielles sonores et visuelles, rappelant la condition du fœtus avant la naissance. Grâce à cet isolement, le sujet parviendra à se recentrer sur lui-même, sur ses sensations et son moi intérieur. Les conditions sont optimales pour se déconnecter du monde extérieur et donc de se détendre.

Comment ça marche ?

Le principe est simple. Le sujet est allongé dans le caisson rempli d’eau au sel d’Epsom. Riche en soufre et en magnésium, ce sel permet de reminéraliser le corps, de le détoxifier et de le relaxer en soulageant notamment les douleurs musculaires et articulaires. Il comporte aussi des vertus cicatrisantes, apaise les inflammations, améliore la concentration et le sommeil. Grâce aux bouchons d’oreilles, l’eau ne risque pas d’entrer dans l’organe auditif et permet une meilleure isolation sensorielle.

Cette rupture protège le cerveau des stimuli extérieurs comme le bruit, le stress et plonge le sujet dans un état de méditation et/ou relaxation profonde. L’eau étant à la température du corps, les sensations à la surface de la peau sont quasiment inexistantes favorisant la sensation d’apesanteur. En effet, en flottant, la gravité est réduite de 80%. Grâce à la flottaison, le cerveau – qui travaille en permanence pour maintenir le corps en équilibre – est ainsi apaisé.

Pour illustration

Quels sont les bienfaits ?

La flottaison en isolation sensorielle est aujourd’hui réputée comme l’une des techniques de relaxation les plus efficaces. Le relâchement profond du corps qu’elle provoque comporte de nombreux bienfaits à commencer par l’amélioration du système immunitaire par la stimulation de la production de lymphocytes T (globules blancs). La méditation en flottaison est aussi responsable de la diminution des risques de maladies cardio-vasculaires et est un anti-déprésseur naturel de taille. Elle réduit en effet, l’anxiété, la peur et la détresse.

Time : 5 mn 55 / [2]

Pour illustration

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Caisson_d%27isolation_sensorielle

http://www.leparisien.fr/week-end/on-a-teste-la-flottaison-en-isolation-sensorielle-23-06-2017-7075917.php

https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/flottaison-en-isolation-sensorielle-ou-la-relaxation-en-apesanteur-7783434025

https://www.numerama.com/pop-culture/406168-digital-detox-on-a-mis-notre-corps-en-pause-dans-une-bulle-disolation-sensorielle.html

Article :

RTL.fr

Vidéo :

[1] Nous nous sommes enfermés dans une bulle d’isolation sensorielle – Numerama / YouTube

[2] J’AI TESTÉ L’ISOLATION SENSORIELLE (STRANGER THINGS) – Dans Ton Corps / YouTube