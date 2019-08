Etats-Unis : le Pentagone expérimente des ballons de surveillance de masse de sa population [Vidéos]

Time : 1 mn 47 [Vostvfr] / [1]

Aux États-Unis, le Pentagone expérimente des ballons de surveillance (photo d’illustration) / US Customs and Border Protection. Wikimedia Commons

Les États-Unis expérimentent un nouveau système de surveillance masse de sa population à l’aide de ballons placés en haute altitude. Ce projet piloté par les forces armées permettrait à terme de suivre à la trace n’importe quel individu, véhicule ou bateau sur tout le territoire américain.

Après le déploiement de drones espions, d’une ribambelle de caméras de surveillance à reconnaissance faciale et l’analyse systématique des communications électroniques, les grands chefs à plumes du Pentagone, le quartier général du département de la Défense des États-Unis, ont décidé d’utiliser des « plus légers que l’air » pour repérer depuis les cieux des menaces éventuelles à la sécurité intérieure.

Il s’agit d’une opération d’envergure qui a commencé à la mi-juillet avec pas moins de 25 ballons expérimentaux lâchés en haute altitude, au départ des régions rurales du Dakota du Sud. Ces ballons expérimentaux dérivent depuis sur une distance de 400 km à travers les espaces aériens d’une large partie du Minnesota, de l’Iowa, du Wisconsin et du Missouri. Ces aérostats sans pilote et gonflés à l’hélium sont capables de voguer pendant des mois dans les cieux à une altitude de 20 km et s’acheminent actuellement vers le centre de l’Illinois.

Leurs panneaux solaires alimentent des équipements électroniques de pointe, que l’on trouve habituellement à bord des satellites-espions. Des radars performants scrutent de jour comme de nuit des bandes de territoires larges de 40 km et cela, quelles que soient les conditions météo. Ce dispositif de repérage à cibles multiples suit à la trace les déplacements de plusieurs véhicules à la fois , comme des voitures ou encore des bateaux. Neuf caméras en haute définition qui enregistrent simultanément les images panoramiques de toute une ville, complète le système.

Le matériel de communication embarqué n’est pas en reste. En effet, des antennes réseaux longue portée permettent aux appareils de partager entre eux des données et de les retransmettre aux récepteurs basés au sol. Selon l’entreprise privée, Sierra Nevada Corporation, (qui est également l’un des partenaires de ce projet initié par le Pentagone), ce test grandeur nature a pour vocation de « fournir un système de surveillance permanent pour localiser et décourager le trafic de stupéfiants et contrer les menaces à la sécurité intérieure ».

Cependant, les associations de défense des libertés civiles, à l’image de Fight for the Future, ne sont pas du tout du même avis et la plupart de leurs communiqués peuvent se résumer ainsi : « les Américains sont aujourd’hui placés sous surveillance militaire ». Ces associations s’inquiètent également du devenir des données récoltées lors de cette expérience : supprimées, stockées ou transmises à d’autres organismes fédéraux ? « Mystère et Big Brother » aurait pu ajouter le lanceur d’alerte Edward Snowden.

Futur système de surveillance – DARPA / Pour illustration

Futur système de surveillance – DARPA / Pour illustration

