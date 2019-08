Suède : La ville d’Eskilstuna instaure un permis payant pour pouvoir mendier [Vidéo]

Pour illustration

Autant dire que la mesure suscite la controverse. Eskilstuna, dans l’ouest de la Suède, est devenue la première ville du pays où il faut payer pour pouvoir mendier. Un permis facturé 23 euros pour trois mois est désormais obligatoire. Certains y voient un moyen d’empêcher la normalisation de la mendicité tandis que d’autres critiquent une mesure qui rendra les mendiants encore plus vulnérables.

Souvent citée pour son modèle social généreux et universaliste, la Suède a commencé à appliquer le 1er août une mesure obligeant les gens à payer un permis pour pouvoir mendier. Eskilstuna est la première ville du pays à mettre en vigueur cette mesure controversée votée l’an dernier, a rapporté The Guardian.

Valide pour une durée de trois mois, le permis peut être obtenu moyennant la dépense de 250 couronnes suédoises, soit environ 23 euros. Son obtention nécessite une carte d’identité et un formulaire disponible en ligne ou au commissariat. Si une personne mendie sans ce permis, elle s’expose à une amende de 4 000 couronnes suédoises, soit environ 372 euros.

Huit formulaires ont été remplis cette semaine tandis que trois ressortissants européens sans permis ont été informés par la police de la nouvelle disposition et ont dû quitter les lieux, selon le média SVT.

Exploitation et vulnérabilité accrues

Les détracteurs de la mesure fustigent une mesure qui entraînerait une plus grande marginalisation des mendiants. Tomas Lindroos, de l’organisme de charité de Stadsmission, critique un système qui accroît considérablement les risques d’exploitation. Il craint notamment que les gangs criminels ne profitent du dénuement des plus vulnérables en leur avançant les frais du permis avant de leur réclamer des remboursements exorbitants.

Aussi, le projet légitime-t-il la mendicité et rend encore plus vulnérables les personnes qui demandent de l’argent, dont la plupart vient de Roumanie et de Bulgarie, selon d’autres détracteurs du projet.

Selon Aftonbladet, plusieurs mendiants ont tenté de contourner la mesure en vendant des myrtilles. Le chef de la police d’Eskilstuna Thomas Berqvist, a rapporté que les avocats de la municipalité cherchaient une réponse à face à cet élément. « Vous devez regarder l’ensemble, faire une évaluation pour savoir si c’est un moyen d’éviter la nouvelle disposition », a-t-il développé.

Une interrogation plus large sur le modèle social suédois

Un conseiller local social-démocrate, Jimmy Jansson, a expliqué que le projet conduit à « bureaucratiser » la mendicité pour « rendre encore plus difficile » pour les gens de demander de l’argent, selon des propos rapportés par The Guardian. « Nous verrons où cela mène », a-t-il nuancé, espérant que ce système pourrait conduire les sans-abri à entrer en contact avec les autorités locales et les services sociaux.

Pour Jimmy Jansson, la mesure se justifie et se pense en corrélation avec le modèle social que la Suède veut établir. « Il ne s’agit pas d’harceler les personnes vulnérables mais d’essayer de répondre à une plus grande question : savoir si nous pensons que la mendicité devrait être normalisée au sein du modèle social suédois », a-t-il indiqué dans un entretien à Aftonbladet.

« J’entends beaucoup de critiques à l’égard de toute tentative de réguler la mendicité, mais je ne vois pas la même force, ni la même énergie envers le fait que les gens soient forcés de mendier en premier lieu », a-t-il poursuivi.

Ces derniers mois, plusieurs villes suédoises ont mis hors-la-loi la mendicité après que la Cour suprême administrative a décidé de l’interdiction de la pratique dans la ville de Vellinge en décembre.

Pour illustration

