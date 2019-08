Le Cycle Arthurien : Le Roi Arthur et les Chevaliers de la Table Ronde [Vidéos]

Time : 2 mn 21 / [A]

Pour illustration

Le roi Arthur est le héros de nombreuses légendes arthuriennes et de romans de chevalerie depuis le moyen-âge.

Les débats sur la réalité historique de l’existence d’Arthur n’ont jamais vraiment cessé. Pour certains historiens, il était un général romain du IIe siècle. Mais pour la majorité, il aurait été un chef de guerre qui vécut dans le contexte de la guerre entre les Bretons et les Saxons, au tournant du VIe siècle. Contexte repris par les principales légendes arthuriennes.

Le prénom Arthur était en rapport étymologique avec le nom celtique de l’ours, « artos » signifiant à la fois « ours » et « guerrier ». On rapproche son nom avec celui de la déesse ourse Artio. Arthur s’expliquerait par Arto-rix « roi-ours » (« roi des guerriers ? ») par un intermédiaire latinisé Artori(u)s.

On remarque au VI siècle une certaine augmentation des noms tels Arzur, Arzul’, Arthus, Artus ou Arthur qui laisse supposer l’existence d’un personnage ayant marqué les esprits.

Time : 12 mn 06 / [1/12]

Time : 11 mn 33 / [2/12]

Time : 9 mn 38 / [3/12]

Time : 10 mn 34 / [4/12]

Time : 9 mn 49 / [5/12]

Time : 9 mn 53 / [6/12]

Time : 7 mn 51 / [7/12]

Time : 8 mn 10 / [8/12]

Time : 10 mn 34 / [9/12]

Time : 10 mn 56 / [10/12]

Time : 9 mn 46 / [11/12]

Time : 7 mn 40 / [12/12]

Le roi Arthur et les chevaliers de la table ronde

Pour illustration

Chef militaire des Bretons (Britons), il lutta contre l’envahisseur saxon vers l’an 500. Devenu légendaire, il représente le roi idéal venu rétablir dans leur puissance les Bretons divisés. Chantée par les bardes gallois puis par divers auteurs de chroniques (Nennius, Geoffrey de Monmouth), sa geste fut développée par Wace puis par Chrétien de Troyes qui en fit un portrait moins avantageux que celui de la légende. Le cycle romanesque qui s’achève avec le célèbre roman « La Mort le roi Arthur » (1215/1235) a largement contribué à diffuser l’image traditionnelle du roi Arthur et des chevaliers de la Table ronde.

Arthur est le fils du roi Uther Pendragon et de la duchesse Ygraine de Cornouailles.

Sa mère avait été mariée une première fois à Gorlois, duc de Cornouailles et un de ses fidèles alliés. Uther en tomba amoureux dès qu’il la vit et lui fit porter de magnifiques bijoux par Urfin. Quand elle comprit le but de ces présents la vertueuse Ygraine les refusa et menaça Urfin de tout raconter à son mari si par malheur il revenait. Fou d’amour Uther consulta le magicien Merlin qui accepta de lui rendre service à condition que l’enfant qui naitrait de cette union lui soit confié. Merlin donna à Uther l’apparence du duc et partagea la couche d’Ygraine sans qu’elle ne se doute de rien.

Pendant cette même nuit le duc fut tué dans une escarmouche hors de son château. Quelques temps après Uther épousa alors Ygraine.

Pour illustration

Arthur, le roi

Quelques mois plus tard la reine accoucha d’un fils qui sera confié dès sa naissance à Merlin selon le pacte qui avait été conclu.

Merlin quitte immédiatement le château pour aller donner le bébé à Ectorius (connu aussi sous les noms d’Antor, Auctor ou Hector) et à dame Flavilla, vassaux loyaux qui l’élèvent avec leur fils Keu mais en ignorant totalement son origine. Avant de partir il leur dit seulement de le nommer Arthur et de lui apprendre le métier des armes.

Alors âgé de 15 ans, le jeune écuyer alla à Winchester avec sa famille d’adoption pour assister à un tournoi qui avait réuni les meilleurs princes et nobles venus pour participer à la succession d’Uther. Par malheur Arthur avait oublié l’épée de son seigneur. Comme un fou il cherche à s’en procurer une quand il voit une épée figée dans une enclume elle-même fixée dans un rocher. Il se dit alors que s’il pouvait prendre cette épée, il la porterait à son frère. Sans descendre de cheval, il la saisit par la garde et l’emporta, dissimulée sous un pan de sa tunique. Lorsque son frère qui l’attendait en dehors de la ville l’aperçut, il alla à sa rencontre pour lui demander son épée. Arthur lui expliqua qu’il n’avait pu la trouver mais qu’il lui en apportait une autre et il sortit l’épée de dessous sa tunique en lui disant que c’était l’épée du perron. Keu la prit aussitôt, la dissimula sous un pan de sa tunique et partit à la recherche de son père pour lui dire qu’il serait roi puisqu’il avait l’épée. Austor ne le crut pas et Keu préféra avouer la vérité.

Arthur remit l’épée en place et la retira à nouveau sans effort. Alors Auctor lui révéla qu’il n’était pas son père. Il lui expliqua alors tout ce qu’il avait fait pour lui et comment sa femme l’avait allaité en sevrant son propre fils et en confiant celui-ci à une nourrice à gages. Il lui demanda donc de faire quelque chose pour son fils s’il avait la grâce d’être roi et qu’il l’aiderait pour y parvenir.

La rumeur se propagea rapidement : un simple écuyer avait retiré l’épée c’était lui le nouveau roi comme l’indiquait la phrase gravée en lettres d’or sur sa garde. Une partie des nobles, Auctor en tête, fit aussitôt allégeance au jeune homme, mais un grand nombre de barons et même le peuple refusèrent de le reconnaitre comme leur nouveau roi jugeant qu’il était trop jeune pour une telle charge. A ce moment Merlin arrive et explique les origines royales d’Arthur.

Même avec l’appui de Merlin, le tout jeune roi eut du mal à asseoir son pouvoir à cause de la rébellion de certains seigneurs qui ne reconnaissaient pas sa légitimité.

Selon l’historien Nennius le roi en tant que chef de guerre livra douze batailles. Il livra la bataille de Bedwayne avec l’aide des armées de français amenées par Ban et Bohort

De plus il eut à lutter contre les envahisseurs Saxons (Bataille du mont Bodon et celle de Caledon Wood) et Irlandais qui menaçaient l’intégrité du territoire. Avec son fidèle allié, Hoel, il combattit aussi les romains à la bataille de Paris.

Pour illustration

Les femmes autour du roi Arthur

Si Guenièvre est la femme qui occupe principalement le cœur du roi Arthur, d’autres femmes apparaissent dans les récits et ont su capter le cœur du roi.

Arthur épousa Guenièvre, fille de Léodagan, et il aurait eu un fils, Lohot.

Dans Lancelot, Arthur alla combattre en Ecosse les envahisseurs Saxons et Irlandais. Il fit la connaissance de la belle Camille, une enchanteresse d’origine saxonne dont tout le savoir venait d’un livre magique. Elle refusa son amour ce qui ne fit qu’augmenter le désir du roi. Sachant qu’elle le regarde du haut de la tour Arthur se surpasse pendant la bataille. A la fin du combat elle vient vers lui et l’invita à partager sa couche. Arthur accepte l’invitation en précisant qu’il viendra s’il peut faire avec elle ce que ferait un chevalier avec son amoureuse. Le soir venu, Arthur accompagné de Guerrehés vient partager le lit de Camille et le frère de Gauvain celui d’une demoiselle. Mais pendant la nuit quarante chevaliers font irruption dans la chambre et capturent les deux hommes. Camille ne s’en tient pas là puisqu’elle réussit à faire capturer Lancelot, Galehaut Gauvain et Lancelot. Heureusement le roi Yver parvient à les libérer.

L’autre femme qui émue le roi fut la fausse Guenièvre. Une femme qui prétend que la reine est une usurpatrice et qu’elle-même est l’épouse légitime du roi. Il se laisse séduire et condamne la vraie Guenièvre à la honte et au bannissement. Cependant, la santé du roi et du royaume ne cesse de décliner, et la fausse Guenièvre est obligée d’avouer la supercherie. Lancelot doit insister pour que la reine reprenne sa place auprès d’Arthur

Pour illustration

Ses enfants

Le plus connu de ses fils est Mordred né d’une relation incestueuse involontaire entre le Roi Arthur et de sa demi-soeur Morgause parfois confondue avec Morgane.

Dans certains textes de la littérature arthurienne aussi bien anciens que plus récents, apparaissent rapidement d’autres enfants du roi Arthur qui disparaissent tout aussi rapidement parfois tués par leur propre père.

Lohot est le fils qu’il aurait eu de la reine Guenièvre. Il quitta la cour pour chercher l’aventure. Mais Lohot avait une étrange manie : lorsqu’il tuait un homme, il s’endormait aussitôt sur sa dépouille. C’est ainsi qu’il sombra dans le sommeil sur le cadavre du géant Logrin qu’il venait de tuer. Keu qui voulait rapporter la tête du géant à son roi, le tua, accidentellement ou non. (Perlesvaus)

Borre enfant de Lionors, fille de Sevain selon Malory est peut-être le même que Lohot avec une erreur sur la mère.

Arm ou Armhar est cité dans « Historia Brittonum ». Il fut tué et enterré par Arthur lui-même sans qu’on en connaisse la raison exacte. Quand on mesure sa tombe il a une taille variable, entre 6 à 20 pieds.

Gwydre fut tué par le sanglier géant Twrch Trwyth.

Avant son mariage avec Guenièvre, Arthur aurait eu une aventure avec une certaine Lysanor qui donna naissance à un fils du nom de Llacheu. Lors d’une chasse au sanglier son cheval trébucha et l’enfant âgé de onze ans fit une chute mortelle.

On trouve aussi dans une légende irlandaise Mélora, digne fille de son père. Mélora est amoureuse d’Orlando, fils du roi de Thessalie. Mais un amoureux éconduit, Mador, soudoie Merlin pour l’emprisonner. Pour le délivrer de l’enchantement, Mélora, déguisée en chevalier, part à la recherche de trois objets : la lance de Longinus, l’escarboucle de la fille du roi Narsinga et de l’huile du cochon de Tuis.

Pour illustration

La mort d’Arthur

Il existe deux récits de la campagne du roi Arthur sur le continent.

La plus ancienne légende indique qu’Arthur marche sur Rome qui avait osé réclamer le tribut de la Grande-Bretagne à l’Empire. Pendant son absence Mordret s’empare du royaume avec l’aide des Saxons. Il se fait couronner roi et épouse Guenièvre. Arthur revient avec son armée. C’est alors le combat final entre les soldats d’Arthur et de Mordret dans la plaine de Salisbury.

La seconde version est plus romanesque et sans doute plus connue : Lancelot est surpris avec Guenièvre. Arthur se sentant bafoué et trahi par deux êtres chers, ordonne que Guenièvre soit brûlée vive. Venu sauver la reine le jour de l’exécution, Lancelot est pourchassé jusqu’en dans son fief de Bretagne, où une gigantesque bataille s’engage, opposant les chevaliers de la Table Ronde entre eux.

Tous les personnages de la légende trouvèrent la mort au cours du combat. C’est Cador, duc de Cornouailles, qui devint roi de Grande-Bretagne. Guenièvre prit le voile à Amesbury.

Toutefois le roi Arthur ne serait pas vraiment mort. Emporté par une barque il serait parti se soigner pour Avalon, une sorte de paradis celte ou bien il serait en dormition dans une grotte en attendant son réveil prochain. Cependant, sa tombe aurait été découverte à Glastonbury sous le règne d’Henri II (1154-1189).

Pour illustration

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Roi_Arthur

http://expositions.bnf.fr/arthur/index.htm

https://mythologica.fr/medieval/arthur.htm

https://www.histoire-pour-tous.fr/dossiers/132-le-roi-arthur-les-secrets-dune-legende.html

Vidéo :

[A] Le mythe du retour du roi Arthur – Nat Geo France / YouTube

[1] Arthur Roi des Bretons – Le Cycle Arthurien 1/12 – Arcana les Mystères du Monde / YouTube

[2] Merlin le Sage – Le Cycle Arthurien 2/12 – Arcana les Mystères du Monde / YouTube

[3] Lancelot et le Siège Périlleux – Le Cycle Arthurien 3/12 – Arcana les Mystères du Monde / YouTube

[4] Perceval, Le Conte du Graal – Le Cycle Arthurien 4/12 – Arcana les Mystères du Monde / YouTube

[5] Morgane Pretresse d’Avalon – Le Cycle arthurien 5/12 – Arcana les Mystères du Monde / YouTube

[6] Gauvain le Chevalier Solaire – Le Cycle arthurien 6/12 – Arcana les Mystères du Monde / YouTube

[7] Mordred le Destin Funeste – Le Cycle arthurien 7/12 – Arcana les Mystères du Monde / YouTube

[8] Bohort, le chevalier fraternel – Le Cycle Arthurien 8/12 – Arcana les Mystères du Monde / YouTube

[9] Les Dames du Lac – Le Cycle Arthurien 9/12 – Arcana les Mystères du Monde / YouTube

[10] Yvain le chevalier au lion – Le Cycle Arthurien 10/12 – Arcana les Mystères du Monde / YouTube

[11] Galaad, la quête du Saint Graal – Le Cycle Arthurien 11/12 – Arcana les Mystères du Monde / YouTube

[12] Le Roi pecheur – Le Cycle Arthurien 12/12 – Arcana les Mystères du Monde / YouTube

Voir notamment :

Insolite : Littérature médiévale – découverte de manuscrits inédits sur Merlin l’enchanteur [Vidéo]