Le littoral empoisonné : les algues vertes constituent une menace [Vidéos]

Les algues vertes en décomposition fabriquent un gaz très toxique

Après la mort la semaine dernière d’un cheval sur une plage bretonne, Alain Menesguen, directeur de recherche à l’Ifremer, explique ce phénomène des marées vertes.

La mort brutale d’un cheval la semaine dernière sur une plage bretonne a relancé les inquiétudes sur les algues vertes qui prolifèrent sur le littoral. Alain Menesguen, directeur de recherche à l’Ifremer (l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer) suit ce phénomène des marées vertes depuis vingt ans [1].

Expliquez-nous ce que sont ces algues vertes…

C’est un type d’algue très primitif et coriace qui se développe dans l’eau de mer, dans les zones peu profondes (elles ont besoin de lumière), et de préférence dans les milieux confinés comme les lagunes . On les appelle plus communément les laitues de mer.

Le plus gros phénomène de marée verte jamais observé, c’était à Venise, il y a une dizaine d’années : 500 000 tonnes d’algues amassées !

Depuis quand en trouve-t-on en Bretagne ?

Je dirai depuis une bonne trentaine d’années. En Bretagne, on l’appelle ulva armoricana (le nom d’espèce).

Elles prolifèrent à cause de l’activité des agriculteurs qui leur apportent l’azote dont elles ont besoin pour se développer. La fertilisation excessive de tous les terrains agricoles génèrent de l’azote. Du coup quand il pleut, cet azote atterrit dans les petites rivières qui se jettent ensuite dans la mer et font le bonheur des algues.

Pour vous donner une idée, il y a cinquante ans, on trouvait dans nos rivières 3 milligrammes de nitrate (NO3, un atome d’azote et trois d’oxygène) par litre d’eau, aujourd’hui, on est passé à 32 mg/L, soit dix fois plus.

Si on réduit le taux de nitrate, le nombre d’algues diminuera automatiquement ?

Oui, sans aucun doute. Mais, pour que ce soit visible et efficace, il faudrait redescendre en dessous des 10 milligrammes par litre d’eau… Ce qui exige une baisse importante de l’utilisation des fertilisants par les agriculteurs.

A défaut de résoudre le problème, il me paraît logique que ce soit eux qui nettoient les plages, et non les communes comme c’est le cas aujourd’hui.

A-t-on envisagé d’utiliser ces algues? Ont-elles des vertus ?

Tous les quinze jours, des bulldozers viennent les ramasser et les déplacent sur des sols agricoles, elles font un très bon engrais. Mais c’est tout. Elles ne comportent pas de molécules réellement intéressantes, et ne sont donc pas d’un grand intérêt.

Ces algues sont-elles dangereuses pour l’homme ?

Tout dépend. Les algues ne sont pas toxiques tant qu’elles sont vivantes et donc bien vertes. En revanche, quand elles se décomposent, elles deviennent dangereuses.

Quand les algues se dessèchent, elles forment un dépôt pouvant faire plusieurs mètres de hauteur. Ce dépôt se recouvre alors d’une croûte blanche imperméable à l’air.

Sous cette croûte, les algues en décomposition fabriquent du sulfure d’hydrogène, un gaz très toxique qui sent l’œuf pourri. Il attaque les voies respiratoires, et peut tuer un animal ou un homme en quelques minutes. C’est exactement ce qui est arrivé la semaine dernière à ce cheval, mort d’un œdème pulmonaire.

A t-on une idée du nombre de plages touchées par ces algues ?

Oui, chaque année, le Centre d’étude et de valorisation des algues (le CEVA) recense les sites touchés et évalue la masse d’algues.

Un exemple: dans la baie de Saint-Brieuc, je dirai que les « bonnes années », on est autour de 10 000 tonnes d’algues. Tout dépend du temps : ces laitues de mer ont besoin d’humidité et de soleil pour se développer. Elles atteignent leur pic en été, et disparaissent pendant l’hiver.

