L’astéroïde géant Apophis frôlera la Terre en 2029, la Nasa s’y prépare déjà [Vidéos]

Surnommé « le Dieu du chaos », cet astéroïde de 300 mètres de diamètre passera à moins de 30 000 kilomètres de la Terre dans dix ans. L’agence spatiale américaine exclut tout risque de collision, et prévoit des observations scientifiques du bloc de fer géant.

Le 13 avril 2029, le « Dieu du chaos » frôlera la Terre. Apophis, un astéroïde géant de 340 mètres de large qui tire son nom du dieu égyptien des forces mauvaises, passera à moins de 30 000 kilomètres de notre planète. Soit à portée de certains satellites de communication.

L’énorme bloc de fer, d’une masse de 40 millions de tonnes, a été découvert en 2004 par une équipe d’astronomes, avant d’être à nouveau détecté cette année. « Les premières observations ont causé une certaine agitation », souligne la Nasa dans un communiqué : selon les premières estimations, l’objet extraterrestre géant avait 2,7 % de chances de percuter la Terre…

Visible dans l’hémisphère sud

Heureusement, de nouveaux calculs réduisent cette probabilité : l’astéroïde aurait en fait « une chance sur 100 000 » de toucher notre planète, avance la Nasa. Et « de futures analyses devraient permettre d’écarter cette possibilité », rassure l’agence spatiale américaine.

L’astéroïde sera visible à l’œil nu comme un « point de lumière mouvant » aussi brillant que la petite Ourse, prévoit la Nasa. Il se déplacera de l’est de l’Australie vers le continent africain à grande vitesse. Il passera au-dessus de l’Atlantique vers minuit heure française, et traversera l’océan en moins d’une heure, avant de survoler l’est des États-Unis.

Passage suivant en 2036

Apophis est déjà passé près de notre planète en 2009 et en 2013, mais jamais aussi près. Les astronomes se réjouissent de pouvoir mieux l’observer cette fois-ci. « La communauté internationale des chercheurs sur les astéroïdes ne pourrait pas être plus excitée », annonce la Nasa dans un communiqué.

Le passage d’Apophis représente en effet « une formidable opportunité pour la science », a déclaré la scientifique américaine Marina Brozović au quotidien britannique Daily Express.

Apophis fait partie des 2000 « astéroïdes potentiellement dangereux » connus. « En observant Apophis lors de son passage en 2029, nous gagnerons d’importantes connaissances scientifiques qui pourront un jour être utilisées pour protéger notre planète », affirme l’astronome Paul Choda.

Selon les scientifiques, une éventuelle collision entre la Terre et un astéroïde n’anéantirait pas l’espèce humaine, mais pourrait tout de même faire des ravages. En 2013, un objet extraterrestre de 20 mètres de diamètre a explosé au-dessus de la ville de Tcheliabinsk en Russie, générant 30 fois la puissance explosive de la bombe nucléaire larguée sur Hiroshima. L’astéroïde qui a provoqué la disparition des dinosaures ainsi que de 99 % de la vie sur Terre mesurait lui plus de 16 kilomètres de diamètre…

