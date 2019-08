Quand des chercheurs veulent supprimer les fuseaux horaires [Vidéo]

Pour illustration

Deux scientifiques américains avancent l’idée de ne plus utiliser ce système de fuseaux horaires afin de faciliter les transactions financières, les communications et les transports à travers le monde. C’est l’idée émise par Steve Hanke et Dick Henry, deux scientifiques de la Johns Hopkins University à Baltimore comme le relate le Washington Post.

Des situations complexes et illogiques

Avant d’aller plus loin, il est important de savoir comment et pourquoi ces fuseaux horaires ont été dessinés. Dans la vidéo ci-dessous on se rend rapidement compte de certaines particularités. Comme le raconte Slate, de nombreuses régions du monde sont en retard ou en avance par rapport au tracé initial des méridiens et de l’heure naturelle à cause du choix arbitraire de certains États.

Time : 5 mn 20 / [1]

En effet, le choix de ces fuseaux horaires est plus souvent politique ou économique que scientifique. Récemment, la Crimée est passée à l’heure de Moscou et compte désormais une heure de décalage avec l’Ukraine voisine. En août dernier, la Corée du Nord avait décidé de remonter toutes les horloges du pays d’une demi-heure, créant ainsi son propre fuseau horaire. Sans oublier que le Népal dispose d’un fuseau horaire atypique, puisque décalé de 5h45 par rapport à Londres.

Une solution radicale

« L’heure solaire était très bien quand presque toute l’activité était locale. », soulignent les deux chercheurs dans le Washington Post.

« Mais aujourd’hui, une grande partie de l’activité est mondiale. », se défendent-ils. Reprenant l’exemple de Samoa, fin 2011, qui s’est mis à l’heure australienne et néo-zélandaise, ses principaux partenaires commerciaux. Ils suggèrent de fixer une seule référence de temps pour le monde entier, l’heure de Londres. Par exemple, quand il sera 14h à Londres, il sera 14h partout ailleurs. Évidemment, chacun continuerait à vivre selon le rythme solaire pour se lever et se coucher mais certains déjeuneront à 2h du matin tandis que d’autre dormiront paisiblement à 16h. On ne se posera plus la question de savoir qu’elle heure est-il à l’autre bout du monde. Même si cette idée n’est pas complètement neuve, l’UTC ou le temps universel coordonné, reprend le même principe d’heure universelle calqué sur le méridien de Greenwich.

Les transactions commerciales seraient peut-être simplifiées, mais l’heure unique risquerait toutefois de poser quelques problèmes, comme le raconte Discovery News. Même si on ne se demandera plus qu’elle heure il est à New-York ou à Pékin, on se demandera quand même s’ils sont en train de dormir ou de dîner. Est-ce le soir ? Le matin ? La nuit ? Des milliards de personnes devraient reconsidérer leur rapport au temps.

Pour illustration

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Méridien_de_Greenwich

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_quand-les-chercheurs-veulent-supprimer-les-fuseaux-horaires?id=9216966

Article :

rtbf.be / Le 18 février 2016

Vidéo :

[1] L’étrange découpage des fuseaux horaires expliqué en 5 minutes – Le Monde / YouTube