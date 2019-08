Dans le Pacifique, un bateau se retrouve cerné par un océan de pierres [Vidéos]

NASA Earth Observatory/Joshua Stevens – pour illustration

Cette « île » à la dérive, d’une superficie de 150 kilomètres carrés, est la conséquence d’une éruption sous-marine d’un volcan situé près du Royaume de Tonga.

Time : 2 mn 45 / [1]

La proue se fraie péniblement un passage dans cette vaste étendue rocailleuse. Est-ce encore l’océan Pacifique ou la surface oscillante d’une nouvelle planète inconnue ? Durant plus de six heures, l’équipage du catamaran ROAM a navigué, vendredi 9 août, au milieu d’une étrange formation rocheuse, composée de plusieurs billions de pierres ponces agglomérées, flottant à la surface.

Comment expliquer cette « île » à la dérive, actuellement située entre les îles Fidji et l’archipel des Tonga, d’une superficie de 150 kilomètres carrés, soit plus que la ville de Paris (105,4 km2) ? Les scientifiques, qui étudient de près ce phénomène observable depuis l’espace, y voient la conséquence d’une éruption sous-marine d’un volcan situé près des Tonga.

Pour illustration

« C’était à perte de vue de la pierre »

Selon les images satellitaires, l’explosion s’est produite le 7 août. La lave projetée par le volcan, refroidie très rapidement par l’océan Pacifique, a créé cet énorme amas de billes de pierres ponces, dont certaines ont la circonférence d’un ballon de basket-ball. La masse volumique de la pierre ponce étant en moyenne de 910 kg/m3, elle est inférieure à l’eau, ce qui la fait remonter en surface, formant ce gigantesque champ rocheux.

Un bulletin d’alerte a été envoyé à tous les plaisanciers qui naviguent dans la zone. « Le bateau progressait difficilement à un nœud. », a confirmé le skippeur du ROAM dans un post Facebook contant son expérience, après avoir pénétré de nuit dans l’amas. « C’était à perte de vue de la pierre. », a-t-il expliqué, déplorant quelques dégâts notamment sur les safrans du bateau, un temps bloqués par les pierres. Selon le navigateur, la couche de pierres avait par endroits une épaisseur de quinze centimètres.

Le phénomène n’est pas une première. Selon le géologue de l’Université australienne du Queensland, Scott Bryan, interrogé par la BBC, de tels agglomérats de billes de pierres ponces sont visibles tous les cinq ans dans la région, à des échelles plus ou moins larges. Les agrégats se disloquent au fil du temps et des courants océaniques, pour finir par disparaître complètement. La formation actuelle a d’ailleurs déjà commencé à se diviser en deux masses principales, dont l’une s’étire désormais en un immense ruban de pierres, selon les derniers relevés satellitaires.

Échantillons de pierre ponce (Sail Surf ROAM/Facebook) / pour illustration

Bénédiction pour la Grande Barrière

Des restes de cette « île » devraient progressivement atteindre les Fiji, la Nouvelle-Calédonie, et, d’ici sept à dix mois, la côte Est de l’Australie. Un échouage qui pourrait constituer une bénédiction pour l’immense île de l’Océanie , et le plus grand récif corallien au monde, la Grande Barrière. En dérivant, la formation de pierres ponces devient, en effet, un immense refuge pour la faune marine. « Un grand nombre d’espèces peuvent s’attacher aux pierres ponces et être transportées sur des dizaines de milliers de kilomètres, ce qui peut permettre de reconstituer des écosystèmes entiers, mais aussi d’apporter des espèces invasives dans certains milieux. », note Martin Jutzeler, géologue à l’Université de Tasmanie.

« Nos études, menées sur les vingt dernières années, ont montré que les îlots de pierres ponces permettent d’apporter de nouveaux coraux en bonne santé ainsi que de nouveaux habitants pour les récifs. », souligne pour sa part le scientifique Scott Bryan. Un renouvellement qui pourrait s’avérer salutaire pour la Grande Barrière, dont le blanchissement dû au réchauffement climatique a fait chuter drastiquement le nombre de coraux vivants depuis 2016, provoquant l’inquiétude de la communauté scientifique pour sa survie.

Time : 1 mn 24 / [2]

Pour illustration

Source :

https://positivr.fr/ocean-pierres-pacifique-eruption-volcanique/

https://www.sciencealert.com/a-massive-raft-of-volcanic-rock-is-floating-towards-australia-and-that-s-good-news

http://www.leparisien.fr/environnement/une-immense-etendue-de-pierres-a-la-derive-dans-l-ocean-pacifique-27-08-2019-8139999.php

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/08/26/au-large-des-tonga-une-mer-de-pierres-ponces-pourrait-revitaliser-la-grande-barriere-de-corail_5502953_1650684.html

Article :

Le Monde

Vidéo :

[1] Sailing through Pumice near VaVa’u – Shannon Lenz / YouTube

[2] Dans le Pacifique, un bateau se retrouve cerné par un océan de pierres. – POSITIVR / Dailymotion