Amazonie, à l’origine d’un mythe [Vidéo]

Percy Fawcett / Pour illustration

Cartographe, archéologue et explorateur britannique de renom, Percival “Percy” Fawcett a inspiré des générations de romanciers et de cinéastes, dont le célèbre George Lucas (qui lui a probablement rendu un hommage, avec le personnage d’Indiana Jones).

Il faut dire, qu’en plus des travaux passionnants qu’il a menés, la disparition très mystérieuse de l’aventurier britannique n’a fait qu’ajouter du lustre à sa légende.

Un explorateur né

Né à Torquay (Angleterre), en 1867, Percy Fawcett s’oriente, après sa scolarité, vers une carrière militaire et devient élève-officier au sein de l’Académie militaire royale de Woolwich, à Londres.

Après avoir obtenu son brevet d’officier à l’artillerie royale, il est envoyé en mission aux quatre coins du monde, de Ceylan à l’Afrique du Nord, en passant par Malte. Ces périples successifs, en plus de lui avoir permis d’étudier la topographie, lui donnent le goût de l’aventure.

C’est pourquoi il décide, en 1906, de s’engager au sein de la Société de géographie de Londres, pour partir en mission à la frontière bolivaro-brésilienne.

Émerveillé par la nature environnante, Percy Fawcett tient un compte rendu scrupuleux des espèces animales et végétales qu’il observe.

De même, il décrit le mode de vie ainsi que les dures conditions de labeur des travailleurs affectés dans les environs.

Au total, le topographe anglais participe à six expéditions, de 1906 à 1913, au cours desquelles il cartographie des régions parfois inconnues, comme les collines de Ricardo Franco (lesquelles inspireront son ami, sir Arthur Conan Doyle, pour écrire “Le Monde Perdu”).

Amazonie / Pour illustration

Une disparition mystérieuse

Après des années passées sur le continent sud-américain, Fawcett a vent de rumeurs parlant d’une cité perdue, cachée au cœur de l’Amazonie.

L’explorateur est particulièrement intrigué par ce mythe et demande à la Société géographique de le subventionner, pour qu’il puisse mener une nouvelle expédition. Éconduit dans sa requête, il décide néanmoins de quitter son poste et de mener ses recherches à son propre compte.

Après la découverte d’un manuscrit dans la bibliothèque nationale de Rio de Janeiro, l’archéologue croit pouvoir localiser la mystérieuse cité, qu’il baptise “Z”. Selon ses estimations, cette dernière se situerait dans la région de la serra do Roncador, non loin du rio Xingu.

C’est en avril 1925 que Percy Fawcett fait ses bagages en direction du Haut-Xingu.

En route vers la serra do Roncador, il adresse un dernier message le 29 mai, avant de disparaître pour toujours.

Rapidement, les rumeurs les plus folles circulent. Pêle-mêle : Percy Fawcett aurait décidé de ne plus quitter la cité perdue, certains indigènes affirment l’avoir vu compagnie d’une princesse locale, d’autres prétendent l’avoir tué, etc.

Aujourd’hui encore le mystère reste entier, mais Percy Fawcett, plus qu’un simple explorateur, est devenu l’archétype de l’aventurier moderne.

Pour illustration

Vidéo :

[1] Amazonie, à l’origine d’un mythe – #CulturePrime – France Culture / YouTube

