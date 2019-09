Les maladies psychosomatiques existent-elles ? [Vidéo]

L’eczéma peut-il être d’origine psychosomatique ? Shutterstock

Le terme « psychosomatique » (du grec psyché : esprit, et soma : corps) renvoie à l’influence du psychisme sur le corps dans l’apparition de symptômes plus ou moins pathologiques.

Alors que pour certains spécialistes toutes les maladies peuvent être considérées comme psychosomatiques et traitées comme telles, pour d’autres, le terme maladie psychosomatique est utilisé pour désigner des maladies imaginaires qui ne peuvent être objectivées par aucun examen. On trouve des arguments pour appuyer chacune de ces visions extrêmes . D’un côté, on ne peut pas nier l’influence du stress sur l’apparition, ou au moins l’évolution et le vécu de nombreuses pathologies. De l’autre, la recherche scientifique a parfois mis en évidence des causes non psychiques à des maladies historiquement considérées comme d’origine purement psychique.

C’est par exemple le cas de l’ulcère gastro-duodénal, longtemps considéré comme secondaire au stress, il constituait la maladie psychosomatique par excellence ! Mais la découverte de l’implication d’une bactérie dénommée Helicobacter pylori chez 90 % des patients concernés a totalement écarté cette hypothèse. L’ulcère digestif est désormais soigné à l’aide d’un traitement médicamenteux incluant la prise d’antibiotiques. Dans l’immense majorité des cas, la maladie est guérie sans nécessité d’aucune prise en charge psychologique. Même si on peut certes imaginer que la contamination ou l’« agressivité » de la bactérie pourrait dépendre de la situation psychique de la personne qui y est exposée…

Au-delà de l’ulcère gastro-duodénal, qu’en est-il des maladies apparemment aggravées par certaines situations psychiques, telles qu’eczéma, maladies auto-immunes, côlon irritable ou migraine ? Les maladies psychosomatiques existent-elles ?

PuMS_L’émission santé répond à ces questions dans son dernier numéro en compagnie du Professeur Mouly, médecin interniste à l’Assistance publique-hôpitaux de paris, et de Jean‑Benjamin Stora, professeur de psychosomatique.

Après avoir expliqué les principes scientifiques de la psychosomatique, l’émission s’attarde sur le concept de psychosomatique intégrative et présente des situations concrètes jouées par la comédienne Lorène Thaumass et discutées par les intervenants de l’émission.

Time : 31 mn 59 / [1]

