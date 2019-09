De la physique quantique à la pensée positive [Vidéo]

Time : 19 mn 28 / [1]

Synopsis vidéo :

Notre conscience peut-elle créer notre futur ? La physique quantique apporte un embryon de réponse.

Cependant soyons prudents car ce film n’émet que des hypothèses et non des certitudes.

Dans l’interprétation de tout ce qui vous arrive, que ce soit dans l’extérieur ou dans l’intérieur, se trouvent les croyances qui sont enracinées dans votre subconscient. Beaucoup de ces croyances sont erronées et nous mènent à des pensées, des émotions et des comportements qui constituent des sources de blocage et de souffrance. Sachez que nous avons tou-te-s le pouvoir de transformer notre réalité et même de choisir les rêves que nous alimentons. Pour arriver à cela, il est tout d’abord important de comprendre ce qu’est l’esprit quantique.

Tous les êtres vivants et tout ce qui se trouve autour de nous -ce que nous pensons être la réalité- est formé d’atomes. Des atomes dont l’intérieur est en grande partie, vide. De plus, pour comprendre cet article, pensez à la chose suivante : dans votre vie, tout ce qui est physique ne se compose pas de matière, mais de champs énergétiques ou de modèles de fréquence d’information.

Notre esprit est un esprit quantique

La matière est plus « rien » (énergie) que « quelque chose » (particules). La vieille école croyait que les électrons tournaient autour du noyau comme les planètes tournent autour du Soleil. La nouvelle école nous dit que l’atome se compose de 99,99999% d’énergie et de 00,00001% de matière. En termes de proportions, c’est quasiment rien.

Les physicien-ne-s quantiques ont découvert que la personne qui observe les particules infinitésimales de l’atome affecte le comportement de l’énergie et de la matière. Les expériences quantiques ont démontré que les électrons existent comme une infinité de possibilités ou de probabilités dans un champ invisible d’énergie.

Mais il n’y a que lorsque l’observateur-trice se fixe sur n’importe quelle localisation d’un électron, que cet électron apparaît. De plus, une particule ne peut pas se manifester dans la réalité, c’est-à-dire dans l’espace-temps tel que nous le connaissons, tant qu’elle n’est pas observée. Alors, quand l’observateur « cherche » un électron, il y a un point concret dans l’espace et le temps où toutes les possibilités de l’électron « se bloquent » dans un événement physique.

Avec cette découverte, l’esprit et la matière ne peuvent dès lors plus être considérés de manières séparées. Ils sont intrinsèquement liés, car l’esprit subjectif exerce des changements perceptibles sur le monde physique objectif : nous parlons d’un esprit quantique. Sachez que, si au niveau subatomique, l’énergie répond à votre attention et se transforme en matière, comment votre vie changerait-elle si vous appreniez à diriger l’effet observateur et à bloquer d’infinies ondes de probabilité sur la réalité que vous souhaitez ? Seriez-vous un-e meilleur-e observateur-trice de la vie que vous désirez vivre ?

Le pouvoir de notre esprit quantique : pensées et sentiments

Par nature, tout ce qui existe dans l’univers physique est fait de particules subatomiques comme les électrons. Ces particules sont à l’état d’onde (énergie, souvenez-vous que c’est 99,99999%) quand elles ne sont pas observées. Potentiellement, elles sont « tout » et « rien » jusqu’à ce qu’on les observe. Elles existent partout et nulle part jusqu’à ce qu’on les observe.

Ainsi, tout ce qui existe dans notre réalité physique existe comme pur potentiel. Si les particules subatomiques peuvent exister de manière simultanée dans une infinité de lieux possibles, nous sommes potentiellement capables de « bloquer » une infinité de réalités possibles. C’est-à-dire que si vous pouvez imaginer un événement futur dans votre vie en vous basant sur vos désirs propres, cette réalité existe déjà comme possibilité dans le champ quantique. Elle attend que vous l’observiez. Si votre esprit quantique est capable d’influencer l’apparition d’un électron, il peut en théorie influencer l’apparition de n’importe quelle possibilité.

Nos pensées et sentiments ne sont pas des exceptions à la règle. Les pensées et les sentiments ont un signal électromagnétique. Nos pensées envoient un signal électrique au champ quantique. Ainsi, nos sentiments auraient le pouvoir « d’attirer magnétiquement » des situations dans la vie. En s’unissant, ce que nous pensons et ressentons produit un état de l’être qui génère une trace électromagnétique, qui à son tour influence chaque atome de notre monde. Ce fait nous amène à la question suivante : Que transmets-je (consciemment ou inconsciemment) dans la vie quotidienne ?

Tous les expériences existent « en puissance » comme des empreintes électromagnétiques dans le champ quantique.

Il y a une infinité d’empreintes électromagnétiques possibles (de génie, de richesse, de liberté, de santé etc.) qui existent déjà comme un modèle de fréquence d’énergie. Si en changeant votre état d’être (c’est-à-dire, en changeant vos croyances et ainsi vos pensées, vos émotions et vos comportements), vous créez un nouveau champ électromagnétique qui coïncidera avec ce potentiel dans le champ quantique de l’information, est-il possible que vous débouchiez sur cette situation en étant attiré jusqu’à elle ou que la situation vous trouve d’elle-même ? Tout indique que c’est une hypothèse très probable selon les connaissances de physique que nous avons aujourd’hui.

Mais pour que cela arrive, il faut être conscient-e de toutes ces croyances qui se trouvent dans le subconscient et qui provoquent des blocages. Par exemple, vous, consciemment, vous voulez de l’argent mais votre esprit subconscient donne un contre-ordre : petit, vous avez vu que l’argent est très difficile à gagner et que les personnes riches sont arrogantes. Ce signal est celui que votre esprit subconscient envoie au champ quantique et c’est pour cela que vous n’attirez pas l’argent dans votre vie. Il faudrait débloquer ce type de croyances car le changement demande de la cohérence.

Le principe de cohérence

La cohérence commence par aligner les pensées et les sentiments. Combien de fois avez-vous essayé de créer quelque chose, croyant dans votre esprit quantique que vous alliez y arriver, alors que votre cœur vous disait le contraire ? Quel est le résultat de l’envoi d’un tel signal incohérent ?

Les ondes d’un signal sont beaucoup plus puissantes quand elles sont cohérentes, et c’est la même chose quand vos pensées s’alignent avec vos sentiments. Quand vos pensées claires et centrées sur votre objectif sont accompagnées d’une implication émotionnelle passionnée, vous transmettez un signal électromagnétique plus puissant qui vous attire vers une possible réalité qui coïncide avec ce que vous désirez.

Peut-être que vous voulez de l’abondance dans votre vie, que vous avez pensé devenir riche, mais si vous vous sentez pauvre, selon les hypothèses exposées dans cet article, nous n’allez pas attirer l’argent dans votre vie. Pourquoi ? Car les pensées sont le langage du cerveau et les sentiments, le langage du corps. Vous pensez quelque chose et vous ressentez autre chose. Et quand cette cohérence n’existe pas, le champ ne peut pas non plus répondre de manière cohérente. Pensez qu’en vous, se trouve un énorme pouvoir pour créer la réalité que vous habitez.

« Il n’y a que deux façons de vivre sa vie. L’une en faisant comme si rien n’était un miracle. L’autre en faisant comme si tout était un miracle. »

Albert Einstein

« Vivez content, vous vivrez en roi. »

Proverbe oriental

« Sème une pensée, tu récolteras un acte. Sème un acte, tu récolteras une habitude. Sème une habitude, tu récolteras un caractère. Sème un caractère, tu récolteras un destin. »

Stefen Covey

« Fais de ta vie un rêve et d’un rêve une réalité. »

Antoine de St Exupéry

« Si vous voulez trouver les secrets de l’univers, pensez en termes d’énergie, de fréquence, d’information et de vibration. »

Nikola Tesla

Il appartient à chacun de se faire sa propre opinion

Nos pensées

Note de l’éditeur :

La théorie exposée dans cet article, concernant la partie psychologique, ne bénéficie pas pour l’instant d’une base expérimentale solide qui la confirme. Ce qui a en revanche été démontré, c’est que notre manière de penser, à travers des phénomènes comme la prophétie auto-réalisatrice, a un fort impact sur la réalité que nous configurons avec notre comportement, même si c’est un impact indirect.

[1] De la physique quantique à la pensée positive – Marc Preschia / YouTube

