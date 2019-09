Un observatoire sous-marin disparaît mystérieusement en mer Baltique

Pour illustration

Un observatoire sous-marin, utilisé à des fins de surveillance dans la mer Baltique, a mystérieusement disparu. Certains accusent des pillards, d’autres les autorités russes.

L’observatoire Boknis Eck, installé depuis fin 2016 à 22 mètres de profondeur au large de la baie d’Eckernförde, au nord de Kiel en Allemagne et au sud de la frontière danoise, a mystérieusement disparu. Co-géré par le Centre de recherche océanographique GEOMAR Helmholtz Kiel et le Centre Helmholtz Geesthacht (HZG), l’installation a en effet brusquement cessé d’émettre des données le 21 août dernier. Après quelques heures de flottement, des plongeurs ont été dépêchés sur place, constatant avec étonnement que tout avait disparu. Ou presque.

« Au début, nous avons pensé à une erreur de transmission », explique Hermann Bange, coordinateur du projet pour l’observatoire Boknis Eck. « Mais lorsque les plongeurs ont atteint le fond de la mer, ils n’ont trouvé qu’un câble terrestre arraché. Il était complètement déchiqueté ».

Une histoire de pillage ?

Plusieurs hypothèses ont été avancées au départ. Celle des courants, d’une tempête ou même des animaux marins. Mais toutes ces explications ont rapidement été écartées en raison du poids de l’observatoire (deux bâtis pesant au total 740 kilos). Pour les autorités, la piste du pillage reste la plus plausible. Si aucun bateau n’est autorisé à fréquenter la zone, il est en revanche possible qu’un groupe d’individus ait réussi à passer inaperçu.

Nous savons en effet que le pillage d’anciens navires submergés reste aujourd’hui une entreprise très lucrative. Les plongeurs s’intéressent particulièrement au métal pour le revendre. Il se peut que la même chose se soit produite ici. On estime la valeur des instruments scientifiques disparus à un peu moins de 300 000 euros.

L’emplacement de l’observatoire, aujourd’hui disparu. Crédits : Google Maps/Gizmodo

La Russie pointée du doigt

Certains accusent également la marine russe, qui dispose aujourd’hui d’une importante flotte de sous-marins. Un récent rapport de l’Atlantic Concil confirmait de son côté il y a peu que l’Europe du Nord, et en particulier la région de la mer Baltique, était « devenue une zone de friction critique entre l’OTAN et une Russie affirmée qui cherche à modifier la sécurité européenne en sa faveur ». Si la Russie est effectivement impliquée, s’agissait-il simplement d’une manœuvre visant à perturber l’Ouest, ou souhaitait-elle empêcher l’observatoire de détecter quelque chose ?

Ce ne sont ici que des suppositions. La police allemande mène actuellement une enquête. En attendant, les chercheurs – en plus de pleurer la disparition de leurs instruments – déplorent également (et surtout) la perte de leurs données. La station recueille en effet tout un tas d’informations sur son environnement (température de l’eau, teneur en éléments nutritifs, salinité, ou encore concentrations en chlorophylle et en méthane). Ces paramètres permettent de surveiller la santé de l’écosystème de la mer Baltique. C’est notamment grâce à ces données que les chercheurs peuvent anticiper d’éventuels problèmes et mettre en place des solutions. Ils sont aujourd’hui aveugles.

Pour illustration

Source :

https://www.bokniseck.de/setting

https://www.cbc.ca/news/technology/missing-geomar-observatory-1.5272850

https://sciencepost.fr/un-observatoire-sous-marin-disparait-sans-laisser-de-traces/

https://www.thesun.co.uk/tech/9878239/europes-underwater-observatory-vanishes/

https://www.sciencemag.org/news/2019/09/suspect-surfaces-mysterious-case-underwater-research-station-vanished

https://fr.sputniknews.com/societe/201909071042055034-un-observatoire-sous-marin-disparait-mysterieusement-en-mer-baltique-/

Article :

Sciencepost