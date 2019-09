Résumé SOTT – Août 2019 : Changements Météorologiques Extrêmes [Vidéo]

Time : 21 mn 25 [Vostvfr] / [1]

Août 2019

Typhon Lekima / Pour illustration

Conditions météorologiques extrêmes

Traduction rapprochée :

Les fortes pluies, la grêle et les inondations destructives ont tué des centaines de personnes et des millions d’autres furent déplacées dans le monde entier au mois d’août.

L’Inde fut le pays le plus touché avec plus de 200 morts et une dévastation généralisée. Cela s’est produit le long d’une rare chute de neige estivale à Himachal, laissant présager un début d’hiver.

Le super-typhon Lekima a frappé le centre de la Chine avec des rafales de vent de 221 km/h et de fortes inondations, faisant 56 morts et contraignant des millions de personnes à l’évacuation.

L’Espagne a également été touchée par des conditions météorologiques extrêmes ce mois-ci: inondations, grêle et même des tornades. Pendant ce temps, des incendies incontrôlés à Gran Canaria ont forcé l’évacuation de près de 10 000 habitants.

Les incendies de forêt ont sévi dans le monde entier, mais alors que les médias se concentraient sur l’Amazonie et blâmaient le réchauffement climatique causé par l’homme, les incendies de forêt en Afrique centrale étaient ignorés… même lorsqu’ils étaient trois fois plus importants. Malgré le battage médiatique, au moins 70% des 10 000 incendies qui se déclarent dans le monde ont lieu en Afrique chaque jour en août, mais le nombre d’incendies est constant d’année en année.

Ce qui était réellement démesuré, ce sont les plus de 3 millions d’hectares brûlés par des incendies dans quatre régions sibériennes, probablement enflammés par la foudre et propagés par des vents violents.

Texte original :

Heavy rain, hail, and destructive floods killed hundreds and displaced millions around the world in August.

India was the most affected country with more than 200 dead and generalized devastation. This happened along a rare summer snowfall in Himachal predicting an early winter season.

Super-typhoon Lekima hit central China with 221km/h wind gusts and heavy floods, leaving 56 dead and forcing the evacuation of millions.

Spain was also battered by extreme weather this month, consisting of floods, hail and even tornadoes. Meanwhile, wildfires out of control in Gran Canaria forced the evacuation of almost 10,000 residents.

Wildfires raged across the globe, but as the media focused on the Amazon and blamed man-made Global Warming, wildfires in central Africa were ignored… even when they were three times larger. Despite the hype, Africa saw at least 70% of the 10,000 fires burning worldwide on the average day in August, though the number of fires is consistent from year to year.

What was actually extraordinary were the 21,000 square miles scorched by fires in four Siberian regions, likely ignited by lightning and spread by strong winds.

Vidéo :

[1] SOTT Earth Changes Summary – August 2019: Extreme Weather, Planetary Upheaval, Meteor Fireballs – Sott Media / YouTube

Note :

Photos pour illustration