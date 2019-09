Les légendes du cinéma : Barbara Bennett

Barbara Bennett (1906-1958)

Barbara Jane Bennett, sœur de Constance et Joan et fille de l’acteur Richard Bennett, naît le 13 août 1906 à Palisades Park dans le New Jersey.

Nous disposons que de très peu d’information sur Barbara Bennett contrairement à ses deux sœurs ; que ce soit sur le plan de la biographie et de la filmographie.

Elle s’est mariée à trois reprises :

Morton Downey (1901-1985) du 28 janvier 1929 jusqu’en juin 1941. Elle eut un fils : Morton Jr Downey (1933-2001) qui eut trois filles à son tour et se maria à quatre reprises.

Addison Randall (1906-1945) du mois de juin 1941 jusqu’à son décès le 16 juillet 1945.

Laurent Suprenant de 1954 jusqu’à son décès.

Voici sa mini filmographie :

«The Valley Of Decision » (1916) avec Richard Bennett.

« Black Jack » (1927).

« Syncopation » (1929).

« Mother’s Boy » (1929).

« Love Among The Millionaires » (1930) avec Clara Bow.

Barbara Bennett succomba d’une crise cardiaque à l’âge de 51 ans le 8 août 1958 à Montréal au Québec.

Le 12 mars 2001, son fils unique est décédé d’un cancer du poumon.

Barbara Bennett (1906-1958)

Source :

http://encinematheque.fr/index.php

https://www.bd-cine.com/acteurs.php

https://www.imdb.com/name/nm0071601/

https://en.wikipedia.org/wiki/Barbara_Bennett

Article :

Ancien site web qui n’existe plus : http://vargen57.unblog.fr/