Pourquoi ne sent-on pas que la Terre tourne ? [Vidéos]

Pour illustration

On ne le sent pas mais pourtant la Terre tourne sur elle-même. Ainsi, un point situé à l’équateur parcourt quelque 1.670 km par heure !

Nous ne sentons pas la Terre tourner mais cela n’empêche pas les objets situés à sa surface de trahir son mouvement. En effet, la rotation de la Terre est responsable d’une force de Coriolis qui dévie les mouvements inertiels vers la droite dans l’hémisphère nord et vers la gauche dans l’hémisphère sud. C’est ainsi que, grâce à un pendule suspendu à la voûte du Panthéon, Léon Foucault a fait la démonstration de la rotation de la Terre en 1851.

La rotation de la Terre, un mouvement uniforme

La vitesse de rotation de la Terre est certes relativement élevée. L’important reste toutefois que cette vitesse soit constante. Le mouvement de rotation de la Terre est uniforme, ce qui ne donne lieu à aucune sensation particulière. Installez-vous dans un train. Lorsque celui-ci circule à sa vitesse de croisière, on ne sent rien, même s’il s’agit du TGV. Seuls les accélérations et les freinages peuvent être physiquement ressentis. En effet, dans ces moments-là, des forces nous attirent vers notre siège ou nous en repoussent.

Time : 4 mn 54 / [1]

Regardez la Terre tourner avec les apps Blueturn (iOS et Android, Mac, PC). Visuels créés à partir des images du satellite DSCOVR. © Blueturn, Creative Commons (CC by-nc-sa 4.0)

Les effets de la force centrifuge

Pour suivre le mouvement circulaire de la Terre, il faut bien qu’une force s’applique sur le corps. À défaut, le principe d’inertie nous ferait nous déplacer en ligne droite. La force en question est celle de la pesanteur, laquelle se décompose en deux termes :

La force de gravitation (responsable d’une accélération de 9,8 m/s2) qui résulte de la masse de la Terre et qui nous attire vers son centre.

La force centrifuge (responsable d’une accélération d’environ 0,02 m/s2) qui résulte de la rotation de la Terre et qui a tendance à nous en éjecter.

Pour ressentir la rotation de la Terre, il faudrait que l’effet centrifuge soit plus fort que la gravité.

Time : 1 mn 36 / [2]

Pour illustration

Source :

https://sciencepost.fr/pourquoi-ne-sent-on-pas-la-terre-tourne/

https://www.universetoday.com/26623/how-fast-does-the-earth-rotate/

https://www.science-et-vie.com/questions-reponses/pourquoi-ne-sent-on-pas-que-la-terre-tourne-5857

https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/astronomie-ne-sent-on-pas-terre-tourne-6304/

Article :

Futura Sciences

Vidéo :

[1] Full Earth Video – April 1st 2018 – Blueturn Earth / YouTube

[2] Le pendule de Foucault : la preuve que la terre tourne – Le Parisien / YouTube

Voir notamment :

Force de Coriolis : Les tourbillons de l’eau selon l’hémisphère [Vidéos]