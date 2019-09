Retraites : les éditocrates, ces parasites donneurs de leçons [Vidéo]

Time : 6 mn 26 / [1]

Pour illustration

« Ironie du sort, cette réforme nous est vendue par des vieux politiciens et philosophes dont le corps et l’esprit sont tout bien préservés par des décennies de parasitisme politique et social aux crochets de notre pays, et de nos nerfs. »

Emmanuel Macron / Pour illustration

