EasyJet : Un passager remplace un pilote absent à bord d’un avion [Vidéo]

Pour illustration

La scène est cocasse. Mais vraie. Ce lundi un avion de la compagnie EasyJet qui doit assurer la liaison Manchester-Alicante est cloué au sol : le pilote est retenu en France à cause d’un contrôle aérien. Le commandant manque à l’appel et la situation est confuse, le trajet affiche déjà deux heures de retard. Les passagers s’agacent quand l’un d’entre eux vient à la rescousse : « Si cela vous convient d’avoir un pilote habillé ainsi, on démarre pour Alicante ! » Ce passager c’est Michael Bradley, en jean et polo. Dans une vidéo publiée sur YouTube, il apparaît annonçant aux passagers qu’il va passer aux manettes.

Time : 1 mn 09 [Vostvfr] / [1]

En fait, celui qui partait en vacances avec sa famille est aussi pilote pour EasyJet. La belle histoire : Michael a même pensé à prendre avec lui sa licence de vol, sans quoi il n’aurait pas pu assurer le trajet. La compagnie lui donne le feu vert, bingo, Michael s’installe dans le cockpit pour le décollage. Il a transporté les passagers en toute sécurité à Alicante. « Tout a été fait dans le respect des règles, le pilote était bien reposé et avait son permis de vol avec lui. Il a obtenu l’autorisation légale de ses supérieurs. La sécurité est toujours notre priorité absolue. », a fait savoir un porte-parole de la compagnie aérienne.

Les passagers du vol Alger-Toulouse d’Aigle Azur n’auront pas eu la même chance cette semaine : plusieurs familles sont restées coincées en Algérie pendant plus de 48 heures à cause des déboires financiers de la compagnie…

Pour illustration

Source :

https://www.7sur7.be/insolite/le-pilote-est-absent-un-passager-contraint-de-prendre-sa-place~a6ca3670/

https://www.ladepeche.fr/2019/09/07/le-pilote-deasyjet-est-absent-un-passager-le-remplace-pour-faire-manchester-alicante,8399483.php

https://fr.sputniknews.com/societe/201909041042043645-un-passager-remplace-un-pilote-absent-a-bord-dun-avion-au-royaume-uni–video/

Article :

La Dépêche

Vidéo :

[1] Passenger on easyJet flight announces that he’s flying the plane to Alicante – Manchester Evening News / YouTube