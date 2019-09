Les toilettes japonaises à la conquête du marché occidental [Vidéos]

Pour illustration

Massivement utilisées au Japon et en Corée du Sud depuis presque 40 ans, les toilettes à bidet (ou washlets) seraient capables de conquérir le marché occidental. En effet, une société nippone pionnière en la matière désire rendre ce type de toilette populaire dans le monde entier !

La popularité des “washlets”

Pour nous occidentaux, les toilettes spéciales par excellence sont sans conteste incarnées par les toilettes japonaises. La vidéo en fin d’article montre que ce type de toilettes est très différent de ce qui se fait par chez nous ! Lancées pour la première fois en 1980 au Japon par l’entreprise TOTO, les toilettes à bidet (ou washlets) sont quasiment devenues la norme dans le pays, ainsi qu’en Corée du Sud. Le marché a été presque totalement conquis, passant de 14 % des ménages japonais équipés en 1992 à plus de 80 % en 2018 !

Or, il faut savoir que TOTO vend déjà des washlets en Europe, et les ventes doublent chaque année depuis 2009. La société nippone possède même des bureaux à Londres, Paris et Düsseldorf, comme l’explique Wired dans un article du 2 septembre 2019. Petit à petit, les washlets trouvent donc un public grandissant hors d’Asie depuis plus d’une dizaine d’années.

Lorsque toilettes rime avec confort

Le fait est que ces washlets reposent sur une fonction essentielle : l’utilisation de l’eau pour le lavage intime. Lorsque la commission est faite, une buse – ou deux suivant les modèles – se charge de propulser un jet d’eau “au bon endroit”. Il peut s’agir d’un jet d’eau froide ou tiède suivant le standing de l’appareil.

Par ailleurs, là encore suivant le standing, ces toilettes possèdent un siège chauffant, un séchoir à air chaud ou encore une ventilation anti mauvaises odeurs. Il peut également entre question de washlets auto-nettoyants ou encore relevant et abaissant la cuvette de façon automatique. De plus, certains peuvent même diffuser de la musique ! En revanche, les utilisateurs doivent se familiariser avec la commande de programmation destinée à régler toutes ces fonctionnalités. Cette dernière n’est pas toujours simple d’utilisation, surtout si l’on se retrouve au Japon et que l’on ne maîtrise pas les kanjis (caractères japonais).

Des concepts de toilettes sortant de l’ordinaire, force est de constater qu’il n’en existe pas énormément. Lors de l’événement CES de janvier 2019, la société Kohler a présenté son Numi 2.0 Intelligent Toilet. Il s’agit d’un concept de “toilettes immersives” équipées de l’assistant personnel Alexa ! Il est donc possible d’interagir avec l’assistant et lui demander par exemple de régler la température du siège des toilettes.

Time : 1 mn 55 [Vostvfr] / [1]

Time : 2 mn 18 / [2]

