Pollution de l’air en France : 4 régions qui battent des records [Vidéo]

Time : 4 mn 37 / [1]

Pour illustration

Synopsis :

Pollution de l’air à l’ozone, particules fines… Ces 4 régions françaises qui battent des records.

1. La région parisienne. En France, c’est la région parisienne qui est la plus touchée par la pollution aux particules fines avec une moyenne deux fois supérieure au taux recommandés par l’OMS. Sur les 48 000 décès prématurés en France par an dus à la pollution atmosphérique, 6 000 le sont à Paris.

2. Toulon, Aix et Marseille. Ces trois villes, qui forment un triangle dans le sud de la France, subissent le taux de pollution à l’ozone le plus important. Trafic routier, centrales à charbon et raffineries sont à l’origine de cette pollution photochimique qui est accentuée lors des épisodes caniculaires.

3. L’agglomération marseillaise. Elle est la plus touchée par la pollution au dioxyde d’azote. Liée au trafic maritime intense du plus grand port de France, Marseille, cette pollution entraîne des pluies acides et aggrave les risques d’allergies.

4. La vallée de la Fensch. A proximité de la ville de Florange, entre Metz et le Luxembourg, la vallée de la Fensch est la zone la plus touchée en France par la pollution au benzo{a}pyrène et aux hydrocarbures, appelés HAP. En cause, l’ancienne industrie sidérurgique qui a provoqué la diffusion de ces polluants, reconnus comme cancérogènes.

Pour le directeur de l’Agence européenne pour l’environnement, au moins 80% des citoyens européens respirent un air qui n’est pas conforme aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé.

Vidéo :

[1] Pollution de l’air : 4 régions françaises qui battent des records – Brut / YouTube