Etats-Unis : une jeune femme a vu son sang devenir bleu [Vidéo]

Ce n’est pas un terme très médical, mais c’est plus facile à retenir que méthémoglobinémie. C’est avec un sang bleu Schtroumpf, et surtout un grave déficit en oxygène dans le sang, qu’une patiente s’est présentée dans un hôpital américain, selon un cas rapporté le 19 septembre par une revue médicale.

Une peau bleutée, des lunules (demi-cercles sous les ongles) bleu vif, un sang bleu comme un Schtroumpf… De quoi en rire si la situation de cette patiente n’avait été très grave : 22 respirations par minute au lieu de 12 à 20, une saturation d’oxygène de 88 % au lieu de 95 à 100 %, une grande fatigue.

C’est dans cet état inquiétant qu’une patiente de 25 ans est arrivée au Miriam hospital de Providence (Rhode Island), à mi-distance de Boston et New York (États-Unis), selon un article scientifique publié le 19 septembre sur le New England Journal of Medicine.

L’analyse sanguine a révélé une présence très excessive de méthémoglobine. Il s’agit d’une forme oxydée de l’hémoglobine . Cette dernière est la protéine présente dans les globules rouges du sang, qui permet de transporter l’oxygène depuis les poumons jusqu’aux organes, via le sang.

Les organes privés d’oxygène

La méthémoglobine, qui est une forme oxydée de l’hémoglobine, se fixe, elle, à l’oxygène de manière irréversible. Elle ne le transporte pas. Le sang n’apporte plus l’oxygène nécessaire aux organes.

C’est un processus voisin qui se produit lorsque l’on respire le monoxyde de carbone dégagé par une chaudière, un four ou un poêle à mazout mal réglé. Le coma et le décès peuvent survenir en quelques minutes

La méthémoglobine n’est normalement présente dans le sang humain qu’à hauteur de 2 %. Chez cette patiente, son taux était de 44 %.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, le traitement peut passer par l’injection par voie veineuse de bleu de méthylène. Cette substance qui, diluée, est d’un magnifique bleu roi, a été utilisée pour divers usages médicaux, notamment comme antiseptique, ou comme encre pour marquer des produits animaux (viande par exemple). On l’a également trouvé comme colorant alimentaire, par exemple dans le Curaçao ou les fameux bonbons tachant durablement la langue et colorant l’urine en bleu.

Un anesthésique courant

Le bleu de méthylène et aussi et surtout le principal produit utilisé pour soigner méthémoglobinémie. C’est ce qui a été administré à la patiente qui a rapidement retrouvé une formule sanguine normale.

À l’origine de ce fâcheux épisode : la prise excessive d’un anesthésique local, la benzocaïne, pour calmer une rage de dents. Le danger de la benzocaïne comme déclencheur d’une méthémoglobinémie est connu. La benzocaïne est utilisée dans de nombreux produits calmants en vente libre, y compris des gels calmant la poussée des dents des bébés. Elle est également présente dans des préservatifs destinés à reculer l’éjaculation.

Un autre anesthésique, très ancien, la procaïne (dont le premier usage commercial s’est fait sous le nom de Novocaïne), peut également déclencher une méthémoglobinémie. Elle n’est plus utilisée en tant qu’anesthésique. Elle l’est en revanche par les consommateurs de cocaïne pour en accroître les effets. Elle est également utilisée par les amateurs de sadomasochisme, pour calmer la douleur.

