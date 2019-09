Les légendes du cinéma : Belle Bennett

Belle Bennett (1891-1932)

Belle Bennett née Ara Belle Bennett, naquit le 22 avril 1891 à Milaca, dans le Minnesota.

Elle n’a aucun lien avec la famille Bennett composé de Richard, Joan, Constance et Barbara Bennett.

Petite actrice du muet, elle débuta sa carrière en 1913 avec le court-métrage « Who Is This Savage ? ». Elle tournera au total dans 83 films de 1913 jusqu’en 1931 et passa le cap du parlant.

Bien que peu connu, on peut citer quelques titres comme « The Padre’s Sacrifice » (1913), « The Baby » (1913) avec Francelia Billington, « Sacrificial Fires » (1914) avec Henry King, « Doctor Jerry » (1915), « Jerry In Mexico » (1916), « The Girl Of His Dreams » (1916), « Not My Sister » (1916), « The Jewel Of Death » (1917), « The Devil Dodger » (1917) avec John Gilbert, « The Lonely Woman » (1918), « The Mayor Of Filbert » (1919), « Your Best Friend » (1922), « In Hollywood With Potash And Perlmutter » (1924) ou encore « His Supreme Moment » (1925) avec Blanche Sweet.

En 1928, elle tourne dans son premier parlant : « Mother Machree » où elle tient le rôle principal. Le cap se passe merveilleusement bien puisqu’elle campe dans le rôle principal comme « The Devil’s Skipper » (1928), « My Lady’s Past » (1929) ou encore « Courage » (1930).

Mais en 1931, Belle tombe malade et on lui diagnostique rapidement un cancer. Bien que sa carrière atteignit son apogée avec le parlant, elle n’eut pas le temps d’en profiter. Rongée par la maladie, elle tournera encore dans « The Big Shot » (1931) avec Maureen O’Sullivan.

Le film sortie le 31 décembre 1931 mais, trop affaiblit, Belle passe les derniers mois qui lui reste chez elle avec son fils unique.

Au cours de sa vie, elle se maria à 3 reprises :

Jack Oaker de ?? À ??

William Macy de ?? À ??

Fred Windermere (1892-1970) de 1924 à 1932.

Elle eut 2 enfants : Ted né en 1908 et Bill décédé vers 1930.

Belle est décédée des suites d’un cancer le 4 novembre 1932 à l’âge de 41 ans à Los Angeles, en Californie.

