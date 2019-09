Les légendes du cinéma : Constance Bennett

Constance Bennett (1904-1965)

Constance Bennett née Constance Campbell Bennett, sœur des actrices Joan (1910-1990) et Barbara (1906-1958) et fille de l’acteur Richard Bennett, naît le 22 octobre 1904 à New York.

Elle commence sa carrière en 1915 aux côtés de son père et de sa mère Adrienne Morrison avec « The Valley Of Decision ». A partir de 1921, elle recommence à tourner dans des films où elle apparait plus qu’elle ne joue vraiment.

L’avènement du parlant n’eut pas de conséquences pour cette agréable blonde qui atteint l’apogée de sa carrière dans les années 30, où elle fut, selon certaines informations, la star la plus chère d’Hollywood.

A partir de 1924, elle commence à travailler avec des stars telles que Joan Crawford avec « Poupées De Théâtre » (1924), Richard Barthelmess avec « Le Fils Du Ciel » (1930), « Bought » (1931) avec son père, « Rockabye » de George Cukor, « Talking Screen Snapshots » avec sa sœur Joan, « Les Amours De Cellini » (1934) avec Fredric March, « Chronique Mondaine » (1935) avec Clark Gable et Billie Burke, « Quatre Femmes A La Recherche Du Bonheur » (1936) avec Lorretta Young, « Le Couple Invisible » (1937) avec Cary Grant, « La Femme Aux Deux Visages » avec Greta Garbo et Lana Turner avec « Madame X ». Une carrière bien animée rythmée par des courts métrages et des films à succès mais aussi des échecs.

Elle se marie une première fois avec Chester Hirst Moorhead le 6 mai 1921 jusqu’en 1923 où elle décide d’annuler le mariage.

Elle se marie une seconde fois avec Philip Morgan Plant 3 novembre 1925 pour divorcer le 14 décembre 1929. Ils eurent un fils : Peter Bennet Plant qu’ils adoptèrent en 1930.

Elle part en troisième noce avec le réalisateur Henri de la Falaise du 22 novembre 1931 jusqu’au 14 novembre 1940 puis à une quatrième noce avec l’acteur Gilbert Roland du 20 avril 1941 jusqu’au 20 juin 1946. Ils eurent 2 filles : Lorinda née en 1939 et Christina Roland née en 1941.

Gilbert Roland (1905-1994)

Elle jouera dans les deux volets de « Topper » en interprétant Marion Kerby, dans « Le Couple Invisible » et « Fantôme En Croisière », l’épouse de Georges Kerby tous deux morts dans un accident de voiture qui viennent en aide à leur banquier. Elle ne jouera qu’une seule fois avec son (faux) mari interprété par Cary Grant.

Elle tourne notamment avec le réalisateur George Cukor à la fin de sa vie en particulier : en 1941, elle joue avec Greta Garbo dans son dernier rôle (La Femme Aux Deux Visages) et en 1953, avec Judy Holliday avec « Une Femme Qui S’Affiche ».

Constance Bennett (1904-1965)

Elle se marie pour la dernière fois avec John Theron Coulter jusqu’à son décès du 22 juin 1946 jusqu’au 24 juillet 1965.

Elle continue à tourner jusqu’en 1965 mais à un rythme soutenu à partir de 1951 tout en continuant à promouvoir ses produits cosmétiques.

Elle tourne son dernier film « Madame X » (1965) avec Lana Turner et décèdera peu après la fin du tournage.

Elle nous quitte à l’âge de 60 ans, le 24 juillet 1965 dans le New Jersey d’une hémorragie cérébrale.

Constance Bennett (1904-1965)

Source :

http://encinematheque.fr/index.php

https://www.bd-cine.com/acteurs.php

https://www.imdb.com/name/nm0000909/

https://en.wikipedia.org/wiki/Constance_Bennett

Article :

Ancien site web qui n’existe plus : http://vargen57.unblog.fr/