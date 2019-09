Comment les moisissures nous rendent malades [Vidéos]

Time : 2 mn 41 / [1]

Les moisissures sont des champignons microscopiques présents dans la nature. Elles sont amenées dans nos habitations par les courants d’air ou les êtres vivants, hommes ou animaux domestiques. Lorsque les conditions sont favorables, en milieu humide par exemple, ces moisissures peuvent se développer et libérer des spores ou parfois même des substances toxiques, appelées mycotoxines. L’une des manifestations les plus connues du développement de moisissures est l’apparition de taches sur les murs. On peut également trouver des moisissures sur les joints (cuisine, salle de bains, châssis, etc.), sur les rideaux de douche, et d’une manière générale dans tous les endroits présentant un haut taux d’humidité.

Des taches d’humidité, d’apparence inoffensive, sur nos murs et nos planchers peuvent libérer des spores très nocives pour les poumons. Non traitée, la moisissure est potentiellement responsable d’allergies, de maladies respiratoires, d’infections pulmonaires, d’asthme et de toux.

Aux Etats-Unis, une étudiante de l’Université du Maryland est décédée des complications de l’adénovirus. Après sa mort, son père a déclaré que la moisissure dans la chambre que sa fille occupait a peut-être contribué à la maladie. Même si un lien direct est difficile à confirmer, les spores de moisissures en suspension dans l’air peuvent provoquer une série de problèmes de santé.

En cas de taux humidité élevé dans la maison, on peut voir apparaître des taches gris-vert sur le mur ou le plancher. Si vous remarquez ou soupçonnez un dégât des eaux derrière les murs, n’hésitez pas à prévenir des professionnels pour nettoyer la moisissure qui s’est probablement développée. Vous éviterez ainsi ces éventuelles pathologies.

Rhume des foins

Les spores de moisissure sont assez petites pour que vous puissiez les inhaler profondément. Bien que tout le monde ne réagisse pas à la présence de moisissures dans les voies respiratoires, si vous y êtes sensible, votre système immunitaire peut déclencher une réaction désagréable semblable aux symptômes du rhume des foins tels que la congestion nasale, les yeux rouges, et des démangeaisons.

Toux

Même si vous n’avez pas d’allergies ou d’autres problèmes respiratoires, les moisissures peuvent quand même irriter vos poumons et provoquer une toux. La respiration sifflante et la toux peuvent être les premiers signes d’une allergie ou d’une exposition à une quantité importante de moisissures.

Maladie respiratoire

Les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes de l’exposition aux moisissures. Il est possible, cependant, que l’inhalation de moisissures puisse entraîner une inflammation des voies respiratoires, ce qui peut rendre une personne vulnérable à d’autres infections.

Infection pulmonaire

La moisissure peut s’installer dans les poumons et vous exposer à un risque élevé d’infection pulmonaire. L’une de ces infections causées par la moisissure est l’aspergillose. Les cas légers déclenchent des symptômes de type allergique. Mais la forme invasive peut se propager à d’autres parties du corps, comme le cerveau, le cœur et les reins, et devenir mortelle.

L’asthme

Même si vous êtes en bonne santé, l’exposition aux moisissures peut contribuer au développement de l’asthme, une maladie chronique qui affecte la respiration. Les enfants qui ont été exposés à des moisissures visibles présentaient un risque accru de développer de l’asthme ou de souffrir d’une aggravation des symptômes, d’après une étude récente citée par Health.

