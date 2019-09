Des éléphants viennent au secours d’un éléphanteau en détresse [Vidéo]

Une scène touchante a été filmée en Afrique du Sud, lorsqu’un éléphanteau qui n’arrivait pas à gravir la berge d’une rivière a été secouru par ses congénères.

Une scène touchante s’est déroulée en Afrique du Sud, lorsque des éléphants sont venus en aide à l’un de leurs petits. La vidéo montrant cette opération de sauvetage improvisée a été publiée sur YouTube.

Time : 2 mn 01 / [1]

L’éléphanteau cherchait désespérément à gravir la berge d’une rivière de la réserve animalière de Mala Mala pour rejoindre ses congénères. Avec ses petites pattes, il n’arrivait toutefois pas à imiter les autres éléphants, la terre qui s’effritait en permanence sous lui l’empêchant d’avancer.

Finalement, trois animaux adultes l’ont aperçu et se sont précipités pour lui donner un coup de main, où plutôt un coup de trompe.

Après plusieurs tentatives, ils sont parvenus à l’aider à remonter, à la fois en le tirant et en le poussant.

Source :

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7498081/African-elephants-help-panicking-calf-climb-river-bank-game-reserve.html

https://fr.sputniknews.com/insolite/201909251042157232-quand-des-elephants-viennent-au-secours-dun-elephanteau-en-detresse–video/

Article :

Sputniknews

Vidéo :

[1] Elephants Help Calf That Can’t Get Up the Ridge – Kruger Sightings / YouTube

Photo :

Pour illustration