Vendée : un arrêté municipal d’une ville oblige ses citoyens à être joyeux de 8h à 22h [Vidéo]

Mairie d’Essarts-en-Bocage / Pour illustration

Le maire d’Essarts-en-Bocage, 9.000 habitants en Vendée, a pris un arrêté portant obligation aux habitants… « d’être en joie ». Pour casser la morosité ambiante, le texte impose d’être « de bonne humeur de 8h à 22h chaque jour » et de « faire sourire au moins 10 personnes par jour ». Il interdit aussi « la diffusion de toute musique qui pourrait être perçue comme déprimante ou triste », ainsi que les « histoires qui se terminent mal ».

Une petite ville de Vendée a décidé de s’attaquer à la morosité ambiante. À Essarts-en-Bocage, le maire a signé, le 13 septembre dernier, un arrêté un peu spécial : les habitants auront l’obligation d’être de bonne humeur, du 5 au 11 octobre, durant « un temps fort » qui permettra aux citoyens « d’exprimer librement leur joie ».

Et ce n’est pas tout. Durant cette semaine, les habitants d’Essarts-en-Bocage auront des devoirs à respecter : « Rire au moins 3 fois par jour, être de bonne humeur de 8h à 22h chaque jour, faire sourire au moins 10 personnes par jour, prendre 3 gouttes de joie liquide chaque matin ».

À cette occasion, l’accès à la ville sera interdite « aux colériques, aux râleurs et aux rabat-joie ». Pour pouvoir y entrer, ils devront être « débarrassés de leurs émotions négatives« . Ces règles touchent également les loisirs : aucun livre, aucun film ni aucune musique ou histoire triste ou se terminant mal ne pourront être diffusés.

Cet arrêté a pour objectif de combattre « le risque élevé de mauvaise humeur » dû « à l’arrivée de l’automne et au taux d’ensoleillement moins important », et de « redonner la joie à toutes les personnes vivant des situations difficiles ou tristes ».

Bientôt un label « Ville en joie »

Cet arrêté a été pris dans le cadre de l’événement « Ville en joie » qui débutera bientôt dans la ville. Freddy Riffaud, le maire d’Essarts-en-Bocage contacté par RTL.fr, confirme que cet arrêté « est très sérieux ». Il espère redonner le sourire à ses citoyens : « Ce n’est pas une maladie d’être de mauvaise humeur, mais on pense que le sourire et la positivité permettent d’être mieux dans sa peau au quotidien. », explique-t-il.

« On a mis notre policier municipal dans la boucle, évidemment il ne va pas verbaliser mais il va faire de la prévention, dire aux gens d’être le plus heureux possible et leur donner le sourire, ce sera son job ! »

Freddy Riffaud

Et cela va plus loin. Le maire de la ville espère faire de cette initiative un objectif national. « On a envie d’inscrire ce thème dans le temps et de le transmettre au-delà de nos frontières. », ajoute-t-il en précisant que le hashtag « #villeenjoie » deviendra une référence sur les réseaux sociaux. Le maire souhaite également créer un label « Ville en joie » qui pourra être utilisé dans toute la France pour « imposer la positive attitude ».

Time : 1 mn 48 / [1]

Freddy Riffaud, maire d’Essarts-en-Bocage / Pour illustration

Vidéo :

[1] Le maire d’Essarts-en-Bocage prend un arrêté pour obliger ses citoyens à être en joie – France Bleu Loire Océan / Dailymotion