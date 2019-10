Les légendes du cinéma : Enid Bennett

Enid Bennett (1893-1969)

Enid Bennett naît le 15 juillet 1893 à York, en Australie.

Elle n’a aucun lien de parenté avec Richard, Constance, Barbara et Joan Bennett. Elle est la sœur Marjorie (1896-1982) et Catherine (1901-1978) Bennett.

Elle fait ses études à Sidney et prend des cours de comédie en parallèle. Après avoir fait le tour des studios australiens, le réalisateur Fred Niblo lui offre un rôle dans son prochain film : « Get Rich Quick Wallingford » (1916).

D’une grande beauté, Enid gagne ses galons d’actrice compétente et douée jusqu’à atteindre un succès national. Elle débute dans des rôles pour des courts-métrages avant de signer son premier contrat à la Famous Players Lasky Corporation.

De nombreux films où elle a joué son aujourd’hui perdu, les bandes vidéos de l’époque ont connu l’usure du temps : elles étaient irrécupérables.

Parmi ceux qui survécurent, on recense « Robin Des Bois » (1922) avec Douglad Fairbanks et « The Red Lilly » (1924) avec Ramon Novarro.

On peut citer d’autres titres mais les films n’existent plus : « Naughty, Naughty ! » (1918) avec Marjorie Bennett, « The Marriage Ring » (1918), « Happy Though Married » (1919), « What Every Woman Learns » (1919), « Her Husband’s Friend » (1920), « The Courtship Of Myles Standish » (1921) ou encore « The Flag : A Story Inspired By The Tradition Of Betsy Ross » (1921) avec Francis X. Bushman.

Lorsque le parlant est rendu obligatoire en 1929, sa popularité décline. Rapidement elle se retire mais elle apparaîtra encore dans quelques films auprès de grandes stars : « Waterloo Bridge » (1931) avec Mae Clark, « Intermezzo : A Love Story » (1939) avec Leslie Howard et Ingrid Bergman et « Strike Up The Band » (1940) avec Judy Garland et Mickey Rooney.

Enid se retire définitivement après ce film pour se consacrer à sa vie de famille. Elle est apparue dans 52 films entre 1916 et 1941.

Elle se maria à 2 reprises :

Fred Niblo (1874-1948) de 1918 jusqu’en ??. Ils eurent 3 enfants : Louis, Peter et Judith.

Sidney Franklin (1893-1972) de ?? Jusqu’en ??

Enid est décédée à 75 ans d’une crise cardiaque le 14 mai 1969 à Malibu, en Californie.

