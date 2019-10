Insolite : Un manoir de 255 ans flotte dans la baie de Chesapeake aux USA pour gagner sa nouvelle implantation [Vidéos]

Time : 58 s / [1]

Un manoir historique du Maryland, vieux de 255 ans, est transporté d’Easton à Queenstown.

Histoire du manoir Galloway

La maison, maintenant connue sous le nom de « Galloway », a été construite de 1760 à 1764 pour les nouveaux mariés William Nicols et Henrietta Maria Chamberlaine Nicols afin de servir de maison au milieu de leur plantation de 600 acres dans le comté de Talbot, dans le Maryland.

Réputé pour être un cadeau de mariage offert par la famille Chamberlaine au jeune couple, Galloway vit la naissance des quatre enfants Nicols et la mort prématurée des deux parents en 1778.

La propriété a connu de nombreuses utilisations au fil des ans, servant de plantation, une ferme d’élevage, une laiterie et enfin la maison d’un fleuriste pendant près de 50 ans.

Construit en 1764, un manoir en briques a été transporté à 80 kilomètres de son lieu d’origine sur une barge parce que son propriétaire voulait avoir vue sur la mer, indique WJLA-TV. Le coût du transport du précieux bâtiment a atteint le million de dollars.

Une famille américaine a fait transporter un manoir vieux de plusieurs siècles sur une distance de plus de 80 km dans le Maryland, aux États-Unis, pour pouvoir le placer en front de mer et le sauver de la destruction, relate WJLA-TV.

Il s’agit de la demeure connue sous le nom de Galloway House, construite en 1764, onze ans avant le débit de la guerre d’Indépendance américaine. Christian Neeleya, propriétaire actuel du bâtiment en briques composé de trois étages, a souhaité trouver une maison similaire dont les fenêtres pourraient donner sur l’eau, précise la chaîne de télévision. Comme il n’en a trouvé aucune, il a pris la décision de trouver un nouvel emplacement pour le manoir, est-il indiqué.

Cependant, il est précisé, sur le site dédié au déménagement du manoir, que cette procédure a été conçue pour « empêcher cet étonnant morceau d’histoire et d’architecture américaines de succomber » dans un proche avenir face à l’expansion urbaine.

Time 24 s / [2]

Historic Maryland mansion relocated to new site after existing on same plot of land for 250 years pic.twitter.com/SERbamCpQA — TRT World Now (@TRTWorldNow) September 26, 2019

​L’opération de relocalisation de l’édifice de la ville d’Easton à Queenstown a pris environ deux semaines et a coûté près d’un million de dollars.

Il a fallu deux ans pour que les opérations de déménagement du bâtiment soient coordonnées, parce que le manoir devait être transporté par la route et par l’eau pour gagner sa nouvelle destination.

Galloway House a dû parcourir dix kilomètres à travers la ville pour atteindre l’eau, où il a été chargé sur une péniche. Ensuite, il a ainsi flotté près de 80 kilomètres en aval dans la baie de Chesapeake jusqu’à sa nouvelle implantation.

Commentant cette affaire, le propriétaire du manoir a déclaré, cité par du Daily Mail : « Nous allons avoir besoin de choses qui vont durer plus longtemps que des vêtements jetables qui finissent dans l’océan ».

Time : 52 s [Vostvfr] / [3]

