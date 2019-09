Le sport intensif est nocif pour les fonctions cognitives et le cœur [Vidéos]

Pour illustration

Selon des médecins américains, une pratique excessive de sport pourrait être tout sauf bénéfique pour notre corps. Une activité physique trop intense ou trop régulière pourrait ainsi endommager le cœur et augmenter le risque de maladie cardiaque et nuirait aux capacités cérébrales.

Oui, vous avez bien lu ! Le sport a aussi ses à-côtés. Si l’on prône depuis la nuit des temps que l’activité physique est bonne pour la santé, un excès d’exercice pourrait néanmoins être délétère d’après l’Inserm. Une étude vient de suggérer que le sport intensif nuirait aux capacités cérébrales, et particulièrement aux fonctions cognitives

Une étude menée par Mathias Pessiglione, directeur de recherche à l’Inserm, exerçant au sein de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière AP-HP, en collaboration avec l’INSEP (Institut national de sport de l’expertise et de la performance), vient de démontrer qu’un entraînement physique intense peut nuire aux capacités cérébrales. Et tout particulièrement aux fonctions cognitives.

Mais alors, pourquoi sommes-nous sans cesse inciter à pratiquer une activité sportive ? Tout simplement car cette dernière est essentielle pour être en bonne santé. En effet, dans cette étude, c’est du sport intensif dont il est question.

« L’hypothèse principale était claire : la fatigue qui résulte d’un surentraînement sportif ressemblerait à celle engendrée par un effort intellectuel. Elle serait associée aux mêmes mécanismes cérébraux. Une autre étude avait déjà montré que la fatigue intellectuelle affecte le contrôle cognitif et donne lieu à des prises de décision impulsives. », indique l’Inserm.

Une étude menée grâce à 37 sportifs suivis pendant 9 semaines

Un constat qui part du cas des sportifs de haut niveau. Les athlètes sont nombreux à souffrir du syndrome de surentraînement. Ce trouble est lié à une grande fatigue et des performances sportives limitées. Mathias Pessiglione souhaitait, à travers ses recherches, identifier les causes de ce syndrome courant chez les sportifs d’élite. En effet, à cause de la fatigue qu’il génère, « un athlète peut être tenté par des produits susceptibles de rétablir ses performances, ce qui explique l’intérêt pour ce projet. », justifie le chercheur.

Pour mener son étude, il a côtoyé 37 athlètes durant 9 semaines. Les sportifs ont été répartis en deux groupes : un qui a suivi un entraînement dit « normal », et le second, qui a été soumis à une surcharge d’entrainement avec des séances 40 % plus longues . Tous les participants ont été ensuite suivis au sein de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière, d’une part au niveau comportemental et d’autre part via des IRM.

Une diminution de l’activité cérébrale

D’après les analyses, s’adonner à un exercice physique intense reviendrait à se soumettre à un travail intellectuel excessif. Dans les deux cas, cela entraîne une réduction de l’activité du cortex préfrontal latéral. Il s’agit d’une région clé pour le contrôle cognitif. Ce phénomène génère une diminution de l’activité cérébrale , qui va se manifester par une prise de décisions impulsives, privilégiant les objectifs à court terme plutôt qu’à long terme.

« Dans le cas d’un athlète de haut niveau, cette impulsivité peut par exemple donner lieu à la décision de s’arrêter en pleine performance sportive ou d’abandonner une course pour faire cesser la douleur ressentie pendant l’effort. », relate l’Inserm.

Sport intense : attention au burn-out !

Si l’on se détache des athlètes de haut niveau, les chercheurs estiment que la fatigue et la réduction du contrôle cognitif qu’implique un exercice physique intense pourrait constituer une première étape dans le développement d’un burn-out. Ce dernier se traduit par un état d’épuisement physique, émotionnel et mental lié à une dégradation du rapport d’une personne à son travail. Le burn-out fait de plus en plus de ravages en France.

Les chercheurs ont donc l’intention de proposer et tester des interventions pour prévenir l’installation de ce burn-out, c’est-à-dire, l’épuisement complet de l’individu.

Faire trop de sport peut aussi être mauvais pour votre cœur

Ce n’est plus à démontrer : avoir une activité physique régulière est indispensable pour rester en bonne santé… oui à condition qu’elle ne devienne pas excessive ! C’est l’alerte lancée par deux médecins américains dans la revue Heart qui expliquent que les fous de sport pourraient très bien être en train de raccourcir leur espérance de vie. Pour arriver à cette conclusion, les cardiologues James O’Keefe et Carl Lavie ont passé en revue plusieurs études sur la santé des coureurs qui leur ont permis de constater que faire trop de sport pouvait avoir des conséquences sur la santé et plus particulièrement sur le cœur.

« Un programme d’activité physique modérée ajoutera de la vie à vos années, autant que des années à votre vie. Par contre, courir trop vite, trop loin ou pendant trop d’années peut accélérer l’avancée de chacun vers la ligne d’arrivée de sa vie. », expliquent les deux cardiologues tout deux coureurs. L’une des études analysées s’est intéressée à la santé de pas moins de 50.000 personnes sur une période de 30 ans. Elle a ainsi montré que les 14.000 qui couraient avaient 19% moins de risque de mourir comparé aux autres non-actifs. En revanche, une analyse plus détaillée a permis de constater que ce bénéfice était limité à ceux qui couraient entre 8 et 30 kilomètres par semaine.

Les personnes qui dépassaient cette limite ne montraient elles, aucune différence avec les non-coureurs. L’étude a aussi montré qu’il en était de même pour ceux qui couraient trop vite au-delà de 10 kilomètres par heure et ceux qui le faisaient tous les jours. Ainsi, courir deux à cinq jours par semaine s’est révélé bien plus bénéfique que courir quotidiennement. Selon les médecins, faire de l’exercice trop intensément pendant plus d’une heure ou deux peut endommager le cœur, en étirant ses tissus, en les déchirant et en augmentant les chances de modifier dangereusement le rythme cardiaque.

Dans leur éditorial, James O’Keefe et Carl Lavie expliquent ainsi que ceux qui veulent faire du sport intensément doivent se restreindre à 30 à 50 minutes d’exercice physique par jour. Quant aux sports longs durés, comme le marathon, ils doivent être considérés comme quelque chose à faire occasionnellement ou une fois dans sa vie, plutôt que comme un challenge régulier. « Les effets uniques et importants de l’exercice sont mieux conférés par de l’activité physique modérée. », ont ajouté les deux cardiologues.

Toutefois, sans surprise, cet avis a largement été discuté alors que les spécialistes ne cessent de rappeler l’importance de faire du sport face notamment à la hausse du surpoids et de l’obésité. Interrogée sur l’étude et citée par le Daily Mail, Ellen Mason, une infirmière de la British Heart Foundation a indiqué : « Une activité physique intense et modérée peut diviser par deux le risque de mourir d’une maladie cardiaque et chaque adulte devrait essayer et rester actif au moins 30 minutes, cinq fois par jour ».

