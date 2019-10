Les pires gâteaux vendus en supermarché [Vidéo]

Pour illustration

Dans la jungle des « bombes à sucres », certains biscuits sont pires que d’autres.

60 millions de consommateurs

À l’heure du goûter, il ne faut pas se voiler la face. Peu importe le biscuit, le gâteau, le moelleux, le quatre-heures sera forcément trop sucré, trop gras, ou les deux.

Mais dans cette jungle de “bombes à sucres”, “60 millions de consommateurs” a tenté de départager le pire du moins pire, dans son numéro d’octobre paru ce jeudi 26 septembre .

Les tests, réalisés par le centre d’essais comparatifs du magazine, ont été portés sur 36 références au total : 16 biscuits au chocolat, 4 moelleux au chocolat, 5 gâteaux aux fruits et 11 biscuits secs. « Chaque biscuit a subi une série d’analyses pour déterminer la valeur calorique (pour 100 grammes de produit), le profil et les quantités d’acides gras, les teneurs en glucides et sucres, fibres, sel », est-il expliqué. Les étiquettes ont été également étudiées, ainsi que la quantification de composés néoformés.

Pour illustration

Voici, dans chaque catégorie, ceux qui obtiennent la pire note globale après ces tests.

Napolitain ou Palmiers au beurre

En ce qui concerne les biscuits au chocolat, ce sont les “fines gaufrettes chocolat, bio”, de Léa Nature Jardin Bio qui finissent bon dernier avec une note de 6,5/20. Leur principal problème, l’acrylamide, un composé néoformé défini par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) comme étant « un contaminant qui se forme naturellement lors de la cuisson des aliments au cours d’un ensemble de réactions chimiques entre les acides aminés et les sucres en présence » qui serait cancérogène et présentant des risques potentiels sur la santé humaine.

Parmi les 5 moelleux au chocolat, le vilain petit canard est le “Napolitain, l’original”, de Lu avec 9,5/20. Sa teneur en fibres et sa composition n’ont pas convaincu “60 millions de consommateurs”.

Dans les gâteaux aux fruits, les “Pim’s orange” de Lu obtiennent la note de 9,5/20. Pas grand-chose ne va dans ces gâteaux, ni la teneur et qualité de la matière grasse, ni celles en sucres ou en fibres, ni la composition.

Enfin, c’est “le palmier au beurre” de St Michel qui finit dernier du test concernent les biscuits secs avec une note de 9,5/20. Ni ses apports nutritionnels (matière grasse et fibres notamment) ni ses composés néoformés n’ont convaincu “60 millions de consommateurs”.

Si ces gâteaux ont obtenu les plus mauvaises notes, cela ne veut pas pour autant dire que les autres sont bons. Comme le rappelle le magazine, sur les 36 références étudiées, la majorité a obtenu un “E” au Nutri-Score, « seuls deux biscuits au chocolat et trois gâteaux au fruit affichent un ‘D’, notamment parce qu’ils sont moins gras », est-il indiqué.

Bonus vidéo

Time : 57 s / [1]

Surprise, le pire goûter au chocolat est…bio !

Le pire goûter au chocolat est un produit bio. Il s’agit des » fines gaufrettes au chocolat bio » de la marque Léa nature jardin bio. Le goûter n’obtient que 6,5/20 à cause de la présence d’acrylamide.

Pour illustration

Source :

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/contamination-certaines-denrees-alimentaires-par-des-composes-neoformes

https://www.ladepeche.fr/2019/09/28/trop-sucres-trop-gras-voici-les-pires-gateaux-des-supermarches-selon-60-millions-de-consommateurs,8443824.php

https://www.huffingtonpost.fr/entry/pires-gateaux-supermarche-60-millions-consommateurs_fr_5d8dc240e4b0ac3cdda69825?utm_hp_ref=fr-alimentation

Article :

Le HuffPost

Vidéo :

[1] Les nanoparticules, passagers clandestins de nos assiettes – AFP / YouTube