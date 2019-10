Rouen : Plus de 5200 tonnes de produits chimiques ont brûlé dans l’incendie de l’usine Lubrizol [Vidéos]

Time : 15 mn 55 / [1]

Les produits présents en plus grande quantité à l’usine Lubrizol sont mortels pour l’Homme en cas d’inhalation

La Préfecture de Seine-Maritime a publié le 1er octobre 2019 la liste des produits chimiques stockés à l’usine Lubrizol de Rouen, qui a brûlé le 26 septembre. Sciences et Avenir a passé en revue la dangerosité des produits cités. Plusieurs sont dangereux, voire potentiellement mortels.

« La dangerosité dépend de la quantité présente, du devenir des molécules après avoir brûlé et de la manière dont on est exposé [contact cutané, inhalation, ingestion] », explique la Préfecture. Une des fiches publiées mentionne les dix produits présents dans l’entrepôt en plus grande quantité ainsi que la classe de risques associée à chacune de ces substances. Sciences et Avenir s’est penchée sur les différentes classes de risques mentionnées dans le document. Tous ont des effets plus ou moins graves sur la santé mais aussi sur l’environnement.

La classification H 304, des produits « mortels en cas d’inhalation »

Tous les produits chimiques comportent un degré de dangerosité, classé selon le règlement européen CLP, pour « Classification, Labelling, Packaging« . Elle prend la forme d’un code formé de la lettre H puis d’un chiffre associé à la classe de risques. Parmi les substances présentes dans les quantités les plus importantes à l’usine Lubrizol figurent trois types de distillat de pétrole, fraction naphténique légère, hydrotraitée (« Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic » en anglais dans le document). En tout, 257.894 kilos de cette substance étaient présents dans l’entrepôt, selon les données de l’exploitant. Or, le distillat de pétrole est associé à la classe de danger H 304, ce qui signifie qu’il « peut-être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires », selon l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (Ineris). L’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) ajoute qu’il peut provoquer le cancer.

Source :

https://www.la-croix.com/France/Rouen-liste-produits-chimiques-brule-lusine-Lubrizol-2019-10-02-1201051423

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/rouen-des-produits-mortels-en-cas-d-inhalation-sur-la-liste-de-l-usine-lubrizol_137826

https://www.letelegramme.fr/dossiers/incendie-dans-une-usine-seveso-a-rouen/lubrizol-la-liste-des-produits-chimiques-devoilee-plus-de-5-000-tonnes-detruites-01-10-2019-12397799.php

La liste des produits présents dans Lubrizol à Rouen enfin publiée (mise à jour) :

http://www.seine-maritime.gouv.fr/Actualites/Mise-a-jour-Incendie-au-sein-de-l-entreprise-Lubrizol

Format PDF [CLASSIFICATION ET ÉTIQUETAGE SELON LE RÈGLEMENT CLP] : PDF – Lubrizol

