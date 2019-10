L’eugénisme et le Nouvel Ordre Mondial : Elite globaliste et contrôle des populations [Vidéo]

Time : 14 mn 11 / [1]

Elite globaliste, eugénisme et contrôle des populations

« Les couches les plus basses de la société, celles les moins équipées génétiquement ne doivent pas avoir accès trop facilement à l’aide, au secours et aux hôpitaux, car cela retirerait le dernier rempart de la sélection naturelle, ainsi rendant les enfants trop facile à produire et survivre. »

Julian Huxley, fondateur UNESCO et WWF et de la British Eugenics Society, “UNESCO, ses buts et philosophie”, 1947

« Lorsque nous devons prendre une décision très importante, nous devons nous demander avant d’agir quel sera l’impact de nos actions sur les prochaines sept générations. »

Proverbe Iroquois

Lorsque l’on contemple le marasme quasi absolu offert par nos sociétés occidentales en guise d’idéal de développement pour l’Humanité en cette fin de 20ème siècle et début du 21ème, nous sommes en droit de nous demander si le modèle proposé par nos chères élites est juste une boulette de plus à mettre au compte de l’incompétence chronique de nos technocrates modernes, ou si plus insidieusement, il n’y aurait pas à y voir une certaine procédure routinière quant à leur volonté de mener le monde à la ruine à des fins de contrôle oligarchique plus avancé. C’est ce que nous allons essayer de voir ici en identifiant un des traits de caractères élitiste établi depuis l’aube des temps humains : l’obnubilation maladive et quasi psychotique des élites gouvernantes à se protéger du peuple en se réfugiant derrière une pseudo-science (ou derrière une religion) pour se justifier de leur “supériorité”, de leur droit divin puis “génétique” de régner et de gouverner sur des masses rendues serviles. La justification du statut “d’élite” et sa préservation par la caste des dominants et exploiteurs a été récemment (19ème siècle) édictée sous la forme du dogme de l’eugénisme, qui est une doctrine pseudo-scientifique visant à promouvoir le développement de la pureté d’une certaine élite, sous le couvert d’humanisme cynique et hypocrite, tout en contrôlant le reste d’une population jugée non conforme et impure. Nous verrons dans cet article l’origine de l’eugénisme, le développement moderne du dogme et comment cette théorie qui évoque de sinistres souvenirs, peut-être rattaché aux élites dominant le monde depuis la création des états-nations.

Cette information est d’une importance capitale, car elle aidera à mieux comprendre avec quel état d’esprit nos “élites” politico-financières gouvernent et gèrent les activités politico-sociales de ce monde selon un agenda préétabli et qui ne vise qu’à concentrer toujours plus de biens, de richesses et de pouvoirs dans le moins de mains possibles, de façon à pouvoir imposer leur modèle ultime de société néo-féodale, que tous les politiciens actuels de Bush Sr a Bush Jr, en passant par Clinton, Tony Blair, Gordon Brown, Nicolas Sarkozy, Angela Merkel et Barack Obama appellent nommément : le Nouvel Ordre Mondial.

L’origine de l’eugénisme

L’eugénisme peut être défini comme étant toute méthode ou pratique ayant pour but l’amélioration du patrimoine génétique de l’espèce humaine. Dans sa pratique, la controverse ne peut-être que de mise, puisque l’interprétation de cette définition se fait dans un sens très large et très subjectif. Depuis l’origine des royautés, les membres des familles royales ont été obnubilés par ce qu’ils percevaient comme la dégénérescence de leur sang et ont toujours cherché à garder le “lignage” de leur caste. L’obsession du “sang pur” a toujours été une priorité pour la caste exploiteuse et dominante des sociétés humaines.

Dans la seconde moitié du 18ème siècle, un pasteur économiste anglais Thomas Malthus (1766-1834) énonça une théorie qui voulait que les êtres vivants se reproduisaient naturellement au-delà de la quantité de nourriture pouvant être à leur disposition et qu’ainsi l’augmentation des populations se feraient bien au-delà de notre capacité à produire de la nourriture, ce qui conduirait immanquablement à une catastrophe socio-économique globale, nécessitant donc un programme de limitation des populations au vu de la rareté chronique des moyens de subsistances (concept erroné s’il en est, puisque nous savons aujourd’hui que la “rareté” potentielle des denrées alimentaires est induite et contrôlée à des fins spéculatives pour générer plus de profits, mais également pour utiliser la nourriture comme moyen de contrôle des populations comme nous le verrons ultérieurement).

Cette doctrine malthusienne s’est ensuite couplée avec les théoriciens du darwinisme-social : Francis Galton (cousin de Charles Darwin) et Herbert Spencer. Le darwinisme-social a été érigé en dogme, toujours suivi de nos jours par une vaste frange de nos élites, qui affirme que la nature de l’homme est la lutte pour la survie et que cet état de fait est le tissu même de la relation sociale humaine ou, comme dans la nature, seuls les plus forts survivent. Francis Galton fut celui qui utilisa le premier le mot “eugénisme” dont la racine grecque signifie: “eu” [bien] et “gennao” [engendrer] ce qu’on pourrait traduire par “bien naître”… Tout un programme ! Précisons ici que Charles Darwin lui-même n’a jamais endossé la doctrine dérivée de ses études. Herbert Spencer fut le scientifique qui énonça pour la première fois la théorie de la “survie des plus aptes” en écho à la théorie de l’évolution des espèces de Darwin. Spencer développa l’idéologie qui veut faire croire que les conflits sociaux, l’injustice sociale et les guerres ne sont que l’expression de la nature humaine et l’application de la “sélection naturelle” a l’espèce humaine. On voit à quel point cette théorie, érigée en dogme depuis, est profitable aux élites dominantes et exploiteuses, car elle justifie “scientifiquement” la relation dominant-dominé, maître-esclave, seigneur-serf, sujet-vassal, élu-citoyen, vainqueur-vaincu, bourgeois-prolétaire.

La théorie du darwinisme-social mâtinée de malthusianisme est la base, le fondement véritable de toutes les doctrines de gouvernance moderne depuis la fin du 19ème siècle. La caste élitiste a utilisé cette doctrine, et l’utilise encore aujourd’hui, pour justifier aux yeux des peuples le bien-fondé de l’ordre de la gouvernance, et induire de fait un état de domination perpétuelle de leur caste sur les peuples jugés moins aptes, inférieurs et juste bons à être commandés. Le darwinisme-social n’a pas de véritable couleur politique, en tant que pseudo-science, il est apolitique; on trouve des adeptes du dogme dans la droite traditionnelle, dans la droite fascisante, mais aussi dans la gauche dorée des beaux quartiers, et les leaders de partis avant-gardistes communistes nés au sein de la caste dominante et ayant gardé un certain mépris mêlé de crainte à l’égard du peuple.

L’eugénisme moderne

Renforcée de ces doctrines, la British Eugenics Society fut créée en 1908 et est maintenant connue sous le nom de Galton Institute à Londres, tandis qu’aux Etats-Unis, l’American Eugenics Society voyait le jour en 1922; en 1972, sous l’égide des Fondations Rockefeller et Carnégie, elle changea de nom pour devenir la Society for the Study of Social Biology. Des 1913, la Fondation Rockefeller finança les programmes eugénistes américains ainsi que la Société Eugénique Française en 1912. Cette même Fondation Rockefeller finança également les programmes eugénistes de l’Allemagne nazie en aidant à la création et en finançant le Kaiser Wilhem Institute et ce jusqu’en 1939. Des scientifiques américains travaillaient dans cet institut et ont aidé au développement des programmes de stérilisation des populations jugées inaptes à reproduire, ainsi qu’à l’euthanasie des enfants atteints de déficience mentale.

La Fondation Rockefeller a également financé des 1913, par sponsoring des universités et des écoles de médecine qui avaient un interdite dans la recherche pharmaceutique, mettant ainsi les pieds dans le domaine du chimique médical.

En 1939, la Fondation Rockefeller fonde avec le géant du chimique allemand I.G. Farben (restructuré en un cartel de compagnies après la guerre dont Bayer, BASF et Hoechst (Aventis), aujourd’hui de grands noms de la chimie, pharmacologie et de la … production de vaccins… Hazard ?..) le “trust des médicaments”. Il est également à noter que la famille Rockefeller par le truchement de sa compagnie pétrolière Standard Oil, délivra des additifs chimiques à I.G. Farben sans lesquels les Allemands étaient incapables de faire tourner les moteurs de leur machine de guerre. Elle aida également à l’élaboration d’essence synthétique pour l’Allemagne nazie. I.G Farben était 100% en contrôle de camps de concentration, notamment l’abominable Auschwitz. Il a été établi à la fin de la guerre qu’I.G. Farben produisait également le gaz Zyklon B pour les camps d’extermination. La fondation Rockefeller était en partenariat direct avec la firme allemande. La famille Rockefeller avec sa Standard Oil Company (aujourd’hui connue sous le nom de Exxon, Mobil), et sa banque JP Morgan Chase (ex Chase Manhattan Bank) possède plus de 50% des intérêts pharmaceutiques aux Etats-Unis. Cinquante responsables de la firme allemande ont été traduits devant le tribunal de Nuremberg… La plupart était en liberté des 1951. Certains allèrent aux Etats-Unis, d’autres restèrent en Allemagne et redevinrent cadres des compagnies du cartel résultant du démantèlement d’I.G Farben en plusieurs entreprises. Le financement du Kaiser Wilhem Institute se faisait depuis les Etats-Unis par l’intermédiaire d’une banque sous-traitante privée membre d’un cartel banquier dont Prescott Bush (père de George H. W. Bush, président des Etats-Unis, et grand-père de Deubeuliou, autre président américain…) était un des fondés de pouvoir.

Après la seconde guerre mondiale et dû à l’embarrassment de l’horreur des excès des programmes eugénistes allemands, la Fondation Rockefeller décida de changer le nom “d’eugénisme” pour celui “d’étude de biologie sociale” qu’elle intégra dans la nouvellement créée Society for the Study of Social Biology. Dès ce moment les programmes de contrôle des populations si chers à ces “élites”, passeront sous couvert d’une nouvelle science émergente : la génétique. Gary Allen, auteur d’une étude très documentée sur la famille Rockefeller “The Rockefeller File”, publiée en 1976 et réédité en 1994, écrit : « Le plan Rockefeller est d’utiliser le contrôle de la population, de la nourriture, des énergies et du contrôle de la finance, pour optimiser la dépendance et le contrôle absolu des peuples, ce qui amènera inéluctablement à une grande fusion, un gouvernement mondial et un fascisme global. Comprenez que ceci n’est pas planifié pour l’Inde ou le Sénégal, mais pour les Etats-Unis ou la croissance démographique zéro est déjà quasiment un fait accompli. »

En 1946, Julian Huxley (frère de l’écrivain Aldous Huxley, auteur du célèbre roman “Le Meilleur des Mondes”), biologiste de renom et adepte des théories galtoniennes du darwinisme-social, prit part à la création de l’UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) et publia dans un texte : “L’UNESCO, ses buts et philosophie”, la ligne de conduite eugéniste de l’organisation , ligne de conduite qu’elle n’a jamais quittée depuis. Julian Huxley est considéré aujourd’hui comme le “père fondateur” du mouvement environnementaliste moderne. Il fut aussi un des créateurs du World Wide Fund for Life, qui deviendra en 1961, sous l’égide de deux autres eugénistes notoires les princes Bernhard de Hollande (ancien officier SS) et le prince Philip d’Angleterre le World Wide Fund ou WWF. Ce même prince Philippe qui déclarait vouloir revenir sur terre après sa mort réincarné en un virus mortel pour pouvoir participer à la réduction de population massive qui s’impose au monde moderne pour sa survie.

En 1947, John D. Rockefeller III donna à l’ONU un des terrains familiaux pour y établir le quartier général de l’organisation à New York (valeur de l’époque : 8,5 Millions de dollars), scellant ainsi le destin de la famille Rockefeller au devenir de l’ONU et au projet de l’élite pour le monde du futur. En parallèle, l’UNICEF fut également créé en 1947 et devint en peu de temps la couverture onusienne pour les programmes eugénistes de contrôle familial dans les pays en voie de développement. Plus tard en 1967, fut créé l’UNFPA (United Nations Fund for Population Activities), qui reçut des fonds de l’UNICEF pour ses programmes de contrôle des populations par stérilisation volontaire puis à l’insu des populations par voie de campagnes de vaccination massives, vaccins qui étaient intoxiqués aux hormones pour stériliser de manière permanente les femmes de 12 à 45 ans qui se faisaient inoculer en toute confiance (les cas les plus connus étant ceux du Nicaragua, de la Thaïlande, du Nigeria et des Philippines que nous verrons plus loin).

Ainsi, comme nous pouvons le constater, l’après seconde guerre mondiale a vu une métamorphose des associations eugénistes en un mouvement environnementaliste qui embrasse toutes les thèses importantes des organisations eugénistes précédentes : contrôle des populations dans la plus pure tradition malthusienne, purification de l’espèce humaine, et autres mesures qui dorénavant seront adoptées sous couvert d’écologie et d’intérêt général global. Bien évidemment, ceci ne veut bien pas dire qu’il n’y ait pas de problèmes environnementaux en ce monde. Ils sont nombreux et doivent être adressés par les peuples. Mais à l’ensemble des problèmes réels posés à l’humanité par la surconsommation des pays développés et les pollutions en tout genre qui se sont répandues dans les pays en voie de développement par le truchement de la délocalisation de la production des pays industrialisés pour augmenter toujours et encore les profits des multinationales et de l’élite dominante, vient se greffer des problèmes induits dont les conséquences immédiates et futures pour le monde seront catastrophiques dans un cadre rappelant une triste époque de notre histoire contemporaine ou le génocide planifié était de mise. Des exemples ?… Que penser des campagnes de stérilisation massive menées par l’ONU dans les pays en voie de développement, spécifiquement après l’adoption par le département d’état américain des concepts proposés dans le fameux “Rapport Kissinger” de Décembre 1974, connu officiellement sous le vocable de NSSM 200, déclassifié par la Maison Blanche en Juillet 1989. Ce rapport, financé par la Fondation Rockefeller est le document qui a fait endosser le schéma de dépopulation globale comme top priorité pour le département d’état (Ministère des Affaires Etrangères) Etats-uniens. Les raisons étaient également d’ordre stratégique, puisqu’il s’agissait également de :

– Sécuriser pour les Etats-Unis les ressources minérales et énergétiques en Afrique et autres nations en voie de développement.

– Maintenir la stabilité politique pour continuer l’exploitation.

– Contrôler la croissance démographique mondiale pour s’assurer du résultat.

Des recommandations spécifiques y étaient faites pour parvenir aux buts de contrôle et reconnaissait implicitement la nécessité d’utiliser guerres et famines par voie de contrôle des ressources alimentaires contre les pays qui seraient réticents à appliquer une politique de contrôle de leur population :

Urgence d’appliquer des mesures pour réduire la fertilité globale avant la fin des années 1970 et des années 80.

Le plan demandera des efforts vigoureux pour les pays impliqués, les leaderships états-uniens étant en cela primordial.

Des fonds seront mis à disposition des pays reconnaissant les intérêts à long terme des Etats-Unis.

La croissance de la population mondiale, dans ce schéma erroné malthusien, y est vue comme une atteinte à la sécurité des Etats-Unis et de fait, au cartel des compagnies pétrolières, chimiques et pharmaceutiques. Depuis lors, des programmes nationaux de stérilisation ont été menés dans différents pays sous les auspices des organismes de l’ONU, tels l’UNICEF et sa comparse de l’OMS, une autre reconversion à succès de l’intention eugéniste. Trouvons ici quelques exemples de ces programmes de stérilisation massive dans les pays en voie de développement tous sous l’égide d’organismes de l’ONU et des gouvernements locaux pour qui les subventions pleuvaient (entretenant bien sûr la corruption endémique des oligarchies locales) pour accueillir ces mesures draconiennes imposées le plus souvent, à l’insu des populations :

Dès les années 1920 et jusqu’à la seconde guerre mondiale, une loi fédérale concernant la stérilisation obligatoire des “citoyens inaptes à reproduire” fut adoptée par 33 états des Etats-Unis, générant la stérilisation forcée de 60 000 citoyens américains. Les mesures eugénistes appliquées aux USA furent louées et appliquées par la suite par l’Allemagne nazie

– Dès le début des années 1970, l’UNICEF développa des programmes de stérilisation volontaire, qui n’eurent pas le succès attendu même moyennant finance. (http://www.lifesitenews.com/ldn/2002/oct/021030a.html ).

– Programmes de vaccination de l’OMS contre le tétanos au Nicaragua en 1993 et au Mexique en 1994 ont été des couvertures pour la stérilisation de masse des populations, de la même manière que cela s’est également produit aux Philippines et en Thaïlande dans la même période.

– L’UNICEF fut impliquée dans les années 1990 aux Philippines, dans un programme de stérilisation des populations par l’intermédiaire d’un vaccin anti-tétanique “contaminé” avec l’hormone B-hCG, qui administrée en vaccin, stérilise de manière permanente les femmes inoculées. Une cour de justice des Philippines ordonna l’arrêt de la campagne de vaccination en 1995 mais après que 3 millions de femmes philippines de 12 à 45 ans aient été vaccinées et donc stérilisées à leur total insu.

L’UNICEF fut de nouveau impliquée dans une campagne de vaccination (orale cette fois ci) contre la polio au Nigéria en 2004 ayant bizarrement les mêmes caractéristiques que celle des Philippines… (http://contraception.fr/f-b0501hf.htm )

Il est également à noter que dans l’entourage immédiat de ces grandes “associations philanthropiques”, se trouvent depuis quelques décennies d’autres grands philanthropes aux relents frelatés eugénistes : la clique du club des milliardaires idoines sans l’argent desquels rien ne serait possible, bien sur les inamovibles Rockefeller, rejoints depuis par les Ted Turner, Bill & Melinda Gates, George Soros, Warren Buffet et autres sous-fifres tel Al Gore, l’homme de Monsanto (roi de l’OGM) et de l’escroquerie du réchauffement climatique anthropique, autre dogme érigé en arme de destruction massive pour les générations futures et les pays en voie de développement. Nous y reviendrons plus tard.

Ted Turner le milliardaire “philanthrope” déclara en 1991 dans une interview : « Idéalement, la population mondiale devrait être réduite à 500 millions d’individus. » Ted Turner est un des financiers de l’ONU et de ses programmes. Coïncidence ?… Quant à Bill Gates, autre milliardaire “humaniste”, il est devenu avec sa Fondation Bill& Melinda Gates, le gourou de la vaccination pour les enfants des pays en voie de développement. Altruisme authentique ou agenda caché ? Pour ce faire il a déclaré au dernier meeting de Davos en Janvier 2010 que sa fondation donnerait 10 milliards de dollars sur 10 ans pour la vaccination de tous les enfants du tiers monde, sachant également que sa fondation est le financier principal du GAVI (Global Alliance for Vaccinations and Immunization) en partenariat avec l’OMS, la Banque Mondiale et les grands pontes de l’industrie pharmaceutique, qui sont connus globalement pour leur dumping vers le tiers monde de vaccins et de médicaments non testés et “contaminés” qu’ils ne peuvent pas ou plus écouler dans les pays occidentaux. La fondation Gates est également impliquée dans le développement de programmes pour l’implantation des OGM dans les pays émergents et le contrôle des semences bio et originelles.(http://www.engdahl.oilgeopolitics.net/Swine_Flu/Gates_Vaccines/gates_vaccines.html), la question de l’innocence d’un tel mécénat peut légitimement se poser. Ceci n’étant qu’une petite partie immergée de l’iceberg.

Nous venons de voir que les campagnes de vaccination officiellement organisées par des organismes supposés altruistes et au-dessus de tous soupçons tels que l’OMS, L’UNICEF et toutes les ONG gravitant dans leur giron, sont largement sujettes à caution. Comment pourrait-il être en autrement de la dernière-née de ces campagnes : celle du vaccin de la “pandémie” de grippe porcine, H1N1 de 2009-2010. Nous sommes tous en droit de nous le demander, spécifiquement avec toute l’omerta faite sur la commande des vaccins, les conditions de production de ces vaccins, la contamination avérée d’un stock de vaccins de chez Baxter par des virus non atténués H5N1 (dite grippe aviaire) à destination de 18 pays et dont le test inopiné dans un laboratoire de transit en République Tchèque a révélé l’existence, ainsi que la suspicion d’intention criminelle (une enquête est toujours en cours en Autriche ou une plainte a été déposée); ainsi que de l’insuffisance des tests qui ont été effectués sur ces vaccins avant leur commercialisation et leur diffusion au grand public, pour ce qui s’est depuis avéré être une supercherie plus que probable à la pandémie.

La collusion économique et idéologique entre l’industrie chimique et pharmaceutique et la haute finance élitiste et eugéniste n’est pas nouvelle, nous en avons vu une des origines remontant aux années 1920-30, lorsque les fondations Carnegie et Rockefeller se sont impliquées plus avant avec la science dans le but précis de réaliser leur vision délirante d’un monde biologiquement, génétiquement purifié. Suite aux abus génocidaires nazis qu’ils ont aidé à perpétrer, les eugénistes ont trouvé refuge dans une nouvelle science émergente : la génétique et y ont vu une excellente opportunité de dissimuler les intentions de “nettoyage” biologique derrière le paravent d’une nouvelle doctrine naissante dans le sillage du biologiste Julian Huxley : l’environnementaliste. Ceci ne veut bien entendu pas dire que tous les écologistes sont des psychopathes ne rêvant que de purification ethnique, bien au contraire, la vaste majorité des militants écologistes sont convaincus du bienfondé de leurs convictions et les problèmes environnementaux qu’ils adressent sont le plus souvent des problèmes réels. La perversion vient du système, de l’idéologie eugéniste larvée dans le mouvement écologiste et ce depuis son origine avec Julian Huxley. Les militants écologistes sont le plus souvent endoctrinés, manipulés et exploités par les ONG paravents de l’eugénisme moderne, à des fins de réalisation future du grand schéma global d’obédience fasciste de nos élites.

Pour s’assurer d’une domination globale, un groupe d’individus se doit de contrôler deux choses en ce monde :

– Les ressources énergétiques.

– Les ressources alimentaires.

C’est le fondement même de la “doctrine Kissinger” (encore lui…), énoncée en 1970…

C’est ce que l’oligarchie globaliste s’est attachée à conquérir depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Nous en vivons aujourd’hui un épisode très important entre les guerres perpétuelles pour le contrôle des sources d’énergie et les multiples “révolutions vertes” qui ont fleuries depuis 1945. La guerre du contrôle alimentaire passe par le contrôle de la production agro-alimentaire mondiale. Nous assistons depuis une cinquantaine d’années au laminage et à l’extinction sans rémission de l’agriculture traditionnelle et naturelle au profit d’une dominance sans partage des cartels agro-alimentaires pilotés de l’intérieur comme de l’extérieur par les multinationales du chimique et du génétiquement modifié, qui s’appuient sur le système politique de nos sociétés, suffisamment corrompu pour y voir leur intérêt et non plus celui de l’intérêt général des peuples dont ils sont devenus l’ennemi au fil du temps.

Pour ce faire, la fondation Rockefeller, le cartel de l’agro-alimentaire et les suiveurs de la révolution génétique ont développé l’étape suivante du contrôle des ressources alimentaires mondiales : L’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), qui est devenue le gendarme de la régulation alimentaire de l’oligarchie.

Pour contrôler l’agriculture de culture, qui représente la partie fondamentale et vitale de l’alimentation mondiale (on peut vivre sans viande, pas sans céréales, fruits, agrumes et légumes…), il faut contrôler la source même des cultures : les semences et dans une autre mesures tout le chimique de substitution des méthodes traditionnelles pour la préservation des cultures contre les pestes naturelles (insectes, parasites, fungus, etc…) à savoir : pesticides, insecticides, fongicides et autres poisons utiles à une extermination lente mais certaine des populations. Tel est le but du cartel de l’agro-alimentaire qui impose sa dictature sur le monde développé ou en voie de développement. Nous pouvons ainsi résumer les fonctions primaires de l’avènement des Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) et leur application à l’agriculture par le cartel du chimique que l’on retrouve également pour la plupart dans le développement génétique : Monsanto, Syngenta, BASF, Bayer, DuPont.

Notons au passage que Monsanto (le numéro 1 mondial de la semence génétique imposant sa dictature globale) était associée à la fin de la guerre avec la tristement célèbre I.G. Farben allemande que nous avons vu précédemment, et que BASF (numéro 1 mondial de la chimie) multinationale naissant de l’éclatement d’I.G Farben, possèdent toutes deux 49% des 52 brevets déposés pour intégrer des gènes de résistance aux plantes sous stress, et que les 5 compagnies sus-mentionnées possèdent 532 brevets déposés sur l’intégration de “gênes climatiques” aux plantes de cultures… Un autre domaine à multi milliards de dollars dont on ne parle jamais lorsque qu’on parle du “réchauffement climatique anthropique”, qui bien sûr n’existe que dans la tête de ses créateurs et celles de la cohorte de naïfs que les gardiens du dogme écologique ont convaincus à grand renfort de propagande et de pseudo-Science.

Une fois de plus les fondations Rockefeller, Gates sont liées au financement des recherches dans le domaine génétique et de l’application des mesures de “développement agricole moderne” en Afrique, en Inde, par le truchement d’ONG qu’ils financent également comme la Fondation Africaine de Technologie Agricole ou l‘International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications, aussi financé par Monsanto, Syngenta, Dow AgroScience, DuPont etc… La première “révolution verte” a vu l’avènement des fameuses semences F1, celles dont pour la première fois les agriculteurs devenaient dépendants du fournisseur, car elles étaient (et sont toujours…) stériles ou dégénéraient sur une ou deux générations. La première révolution verte a eu pour effet dévastateur d’éliminer une très grande partie de l’agriculture traditionnelle dans le monde entier et provoqua l’exode massif de populations rurales vers les villes pour la quête de travail de subsistance en industrie. L’oligarchie avait créée de facto la nouvelle main-d’œuvre bon marché pour subvenir à l’essor industriel global de délocalisation des industries des pays développés qu’elle planifiait de longue date. De fait, une des armes les plus redoutables du néolibéralisme économique.

La nouvelle “révolution verte” est liée à l’impact annoncé frauduleux du réchauffement climatique ou les grands monopolistes de l’agro-chimie mettent la dernière main au terrorisme absolu, celui du terrorisme agricole, qui voit et verra de plus en plus l’extermination des agricultures traditionnelles au profit du tout chimique, tout génétique, générant des profits gigantesques pour ces entreprises et en même temps réalisant le projet à long terme des oligarques, celui du contrôle total des populations par une agriculture de la mort ou une poignée de profiteurs eugénistes décideront de qui mange et qui ne mange pas… Couplé aux vaccinations toxiques forcées et à l’exposition constante à des substances et rayonnement dangereux, voilà de quoi réjouir les fanas de la réduction de l’espérance de vie… Une étude autrichienne en 2008 a démontré que les maïs transgéniques de Monsanto Mon 810, Mon 863 et NK 603 présentent de sérieux dangers pour la santé, notamment (encore un hasard ?..) des risques très accrus de stérilité . Les tests de laboratoire ont prouvé que la consommation de ces produits a provoqué la stérilisation de toutes les souris mâles et femelles de l’expérimentation… Le Mon810 était légal en Europe et était cultivé à grande échelle en Allemagne jusqu’en 2009, année où il fut bannit. On attend avec impatience une étude épidémiologique sur les conséquences de la consommation de longue durée de cet outil de contrôle des populations.

Est-ce une fois de plus un hasard en évoquant le génocide latent lié au développement global des cultures OGM et du tout chimique agro-alimentaire que nous nous heurtons sans cesse aux mêmes noms qu’il y a 90 ans ?… Les fondations Rockefeller, Carnégie, qui elles-mêmes ont fait des émules avec les fondations Turner, Gates et les investisseurs privées Soros, Buffett et autres “philanthropes” internationaux qui n’ont que le bien commun en tête c’est évident. Tous sont encore et toujours en toile de fond. Elles ont eu près de cent ans pour acheter et s’assujettir tous les rouages politico-médiatiques qui contrôlent nos sociétés, elles ont acheté tout ce qui était à vendre y compris les politiciens et leurs conseillers.

Est-ce un hasard de retrouver des noms tels que Rumsfeld, Gore, Cheney, Rice, Bush attachés aux comités directeurs d’entreprises comme Gilead chimie (producteur du fameux Tamiflu et dont Rumsfeld est un actionnaire et ex-membre du bureau directeur), Halliburton chers a Cheney et Rice, Bush et les offices pétroliers, Gore et le Chicago Carbone Exchange (CCX) et Monsanto. Al Gore, l’homme du RCA, de la fraude du réchauffement au CO2, la vitrine médiatique du complot oligarchique sur le climat, l’homme dont la fortune personnelle est passée de 2 millions à 100 millions de dollars entre 2001 et 2007, l’homme dont le chef de cabinet de la vice-présidence des Etats-Unis (1999-2001) n’était autre que Charles Burson, avocat de Monsanto, et ensuite vice-président de Monsanto de 2002 à 2006. Al Gore qui fut enfin l’artisan au sein de l’administration Clinton en 1998 de l’acceptation des OGM par l’Union Européenne et fit signer a Jospin alors premier ministre français, l’introduction en France des premiers maïs transgéniques par le biais d’un chantage aux contrats commerciaux franco-états-uniens d’une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars. Feriez-vous confiance à cette clique d’élitistes eugénistes ?… A un Al Gore, grand gourou du réchauffement climatique anthropique qui a poussé irrémédiablement avec son comparse Clinton l’Humanité vers l’agriculture de la mort et du génocide ? Moi pas ! Confiance zéro absolu.

(http://www.liberterre.fr/gaiasophia/gaia-climats/generaux/eugenique.html)

A ce titre, le réchauffement climatique anthropique (RCA), n’est qu’une arme de plus dans la panoplie du parfait destructeur pour parfaire l’endoctrinement des masses populaires aux dogmes du nouvel ordre mondial et rendre les foules plus apathiques encore quant au génocide planétaire annoncé par nos “élites” auto-proclamées. L’affaire récente du ClimateGate d’octobre 2009, ou la correspondance de membres du saint des saints du CRU (la branche pseudo-scientifique de l’entité politique du GIEC soit disant experte en la matière du “réchauffement climatique”), faite de milliers de courriers électroniques a été dévoilée et a prouvé sans l’ombre d’un doute et quoi qu’en diront les comités d’exonération idoine, qui ne manqueront pas d’essayer de blanchir les incriminés pour sauver le dogme, que la “science” derrière le dogme du RCA était au mieux interprétée pour faire dire aux chiffres ce qu’on voulait leur faire dire, au pire totalement frauduleuse et bidouillée. Expliquer en détail ici la fraude du RCA serait hors sujet, bon nombre d’articles ont été écrits ce concernant, mais pour cadrer la fraude de l’église de la climatologie avec ce qui nous préoccupe ici, voici ce que nous pourrions en dire :

En 1974, la Fondation Rockefeller (toujours elle..) annonce une réunion sur le “Changement Climatique, Production Alimentaire et Conflits entre les Nations”. Cette réunion devait réunir à la fois des climatologues, des économistes et des scientifiques afin d’analyser les implications futures de la production alimentaire a l’heure du Refroidissement Global, car l’heure dans les années 1970 était au refroidissement et à l’arrivée d’un nouvel âge glaciaire. Ils en décidèrent autrement et la réunion fut annulée pour revenir à la charge quelques années plus tard sous la houlette du “réchauffement climatique global” et d’une meute de scientifiques grassement subventionnés dans leurs recherches pour prouver une quelconque relation humaine entre le “réchauffement” et le gaz carbonique émis. La RCA mania était née.

Quand nous parlons des ONG de l’environnement, qui prend la peine de rechercher ce qui se cache derrière la vitrine médiatique et propagandiste des plus influents ?… Des exemples ?… En voici deux majeurs : Qui est derrière les célèbres WWF et Greenpeace ?

WWF : le gentil panda est financé en partenariat par : les ciments Lafarge, Coca-Cola, Wall-mart, Toyota. Un des plus gros financier est Hoffman-Laroche le géant pharmaceutique qui subside la compagnie de Rumsfeld Gilead produisant le Tamiflu. Novartis, racheteur de Syngenta en est un autre sponsor. Que du beau monde comme on peut le constater.

Greenpeace : financé essentiellement par les deux fondations a vocation eugénistes : Rockefeller et Turner, des super-écolos par nature bien évidemment et aux intentions altruistes et humanistes comme cet exposé l’a démontrée.

(http://www.liberterre.fr/gaiasophia/gaia-climats/generaux/ecolo-thermistes.html) (http://groups.google.com/group/alt.global-warming/browse_thread/thread/3f7465ddb5e48a49)

Nous ne pouvons pas finir cet exposé sans parler de deux choses importantes destinées elles à museler la possibilité des citoyens à rechercher et appliquer des alternatives à la médecine allopathique dite orthodoxe, qui répond parfaitement aux diktats de l’industrie pharmaceutique toute puissante a décider qui doit prendre quoi pour soigner telle ou telle maladie, alors qu’il est parfaitement connu depuis l’aube de l’Humanité, que la médecine naturelle, tant tombée en désuétude dans le monde moderne, peut avoir des succès thérapeutiques et préventifs non négligeables. Bien sûr que certains médicaments ont fait régresser bon nombre de maladies infectieuses, mais la fermeture du débat par une doctrine implacable est certainement néfaste a la santé et au bien-être des gens, cela en étant le but après tout. Les plus gros abus concernant la “santé publique” sont certainement dans le domaine de la vaccination et du traitement du cancer. D’un côté on inocule aux populations des cocktails de toxines (adjuvants, squalenes, Thimérosal a base de sels de mercure, cellules de culture animale contaminées avec des virus, virus actifs), qui sont autant de bombes à retardement sur la santé des citoyens, surtout pour les plus jeunes générations, sans réellement savoir si la vaccination plus que le développement de l’hygiène public est à l’origine de l’éradication de certaines maladies, comme la polio, qui du reste tendent à revenir en force lors de campagne de vaccination dans les pays en voie de développement… D’un autre côté, on traite la pandémie mondiale de cancers avec la sempiternelle trilogie de la mort :

Charcuter (biopsie, opération/ablation de tumeurs), empoisonner (chimiothérapie), brûler (radiation) dont l’efficacité est statistiquement non prouvée, mais qui est très lucratif pour les labos pharmaceutiques et le complexe médico-pharmacologique, alors que des alternatives naturelles ou dérivées synthétiquement de thérapies naturelles sont-elles prouvées bien plus efficaces, mais totalement vouées aux gémonies des dieux de l’olympe médical, car échappant au contrôle de Big pharma…. Est-il pensable de pouvoir contrôler et guérir un cancer non-métastatique a 80 ou 90 % à l’aide de graines d’abricots ou de pommes (vitamine B17 ou Laetrile), d’enzymes pancréatiques et de zinc, ou de chlorure de césium qui est le minéral le plus alcalin au monde ?… Des études ont été faites à leurs sujets et ont prouvé l’efficacité curative de ces traitements au-delà de toute espérance; mais la pensée unique de la machine à profit décide de ce que nous devons penser et ce que nous devons croire, non pas pour le bien de la communauté mais uniquement pour le bien des multinationales et des oligarchies en contrôle du système. Le fric et profit rois, pourvoyeurs de pouvoir doivent rester maitres des masses incultes selon la sainte oligarchie.

Ainsi Big Pharma a t-il déclaré une guerre ouverte à la médecine alternative et traditionnelle, ainsi qu’à toutes les entités capables de fournir des suppléments alimentaires bien dosés et efficaces au public. C’est la raison d’être du Codex Alimentarius (ou code alimentaire), programme lancé en 1962 sous l’égide de l’ONU et de l’OMS et qui aurait pour but officiel “d’harmoniser les standards des suppléments nutritifs internationalement et garantir une qualité de produits standardisée”. But bien anodin et altruiste si on veut bien les croire. Il se trouve qu’en analysant les textes (dont la dernière application est entrée en vigueur le 31 Décembre 2009), il n’en est rien et que le but véritable du Codex n’est en aucun cas le contrôle de la qualité des produits en ventes, mais d’utiliser le pouvoir combiné des instances pour promouvoir la restriction globale des vitamines et des suppléments alimentaires, soit en les interdisant purement et simplement, soit en forçant une commercialisation à dosage infime toujours très en deçà des normes quotidiennes nécessaires à une bonne supplémentation en nutriments, vitamines et minéraux. Le but ultime est l’interdiction des vitamines et des suppléments alimentaires qui ne sont pas sous le contrôle des labos pharmaceutiques et ainsi pouvoir continuer à contrôler de A à Z ce que les gens ingèrent en suppléments et en médicaments. Cela remplit deux fonctions en une :

Augmentation du profit en canalisant l’offre et la demande en quasi-monopole.

Supprime à terme la possibilité pour les populations de pouvoir se suppléer en compléments alimentaires pour rester en bonne santé, ce qui aura pour effet direct la recrudescence de maladies de carence, qui seront traitées par la médecine conventionnelle et les médicaments idoines prescrits dans l’orthodoxie du politiquement et financièrement correct… pour le bien de tous il va sans dire.

Le Codex Alimentarius va même plus loin, puisque provision est faite de bannir les nutriments comme étant “toxiques”, et que à terme seule l’alimentation génétiquement modifiée sera la norme et que toute alimentation bio devra être irradiée afin de rentrer dans les normes imposées, à savoir l’éradication des vitamines et minéraux si nécessaires à la vie. N’est-ce pas le meilleur moyen de contrôler la chaîne alimentaire pour Big pharma et leurs acolytes du transgénisme ? Le contrôle se fera entre les thérapies chimiques imposées pour soigner des maladies induites génétiquement et par carence; les vaccinations multiples chargées en cocktail toxiques et viraux, l’imposition à terme des OGM pour toutes les cultures et l’élevage d’animaux à destination de l’alimentation et le Codex Alimentarius donc, qui éradiquera toutes les possibilités de sortir de cette spirale de la mort lente en se suppléant en vitamines, minéraux et nutriments essentiels.

La route est ainsi pavée pour le génocide de masse tant voulu par nos oligarques psychopathes.

Conclusion

Nous avons vu que la tentation eugéniste chez nos “élites” ne date pas d’hier; que cette tentation est devenue acte avec le développement de la science qui est contrôlée par l’oligarchie financière car en effet que serait la science sans la finance dans nos sociétés capitalistes ou communistes (les deux côtés de la même pièce quoi qu’il en soit) ? De plus, les “élites” dirigeantes ont toujours eu ce caractère obsessionnel de la protection de leur paradigme de caste et de l’asservissement de la majorité aux diktats de leur volonté d’exploitation et de contrôle sans partage. Nous avons vu que les plus grandes instances financières et industrielles de l’époque contemporaine ont été impliquées dans le développement des programmes eugénistes modernes, qu’ils ont dissimulés depuis la seconde guerre mondiale derrière l’écran propagandiste de la nouvelle science de la génétique et du mouvement global environnementaliste.

Les milliardaires eugénistes, sous le couvert de fondations faussement humanistes et altruistes, continuent leur travail de l’ombre pour la destruction et le contrôle de l’Humanité. Ce n’est plus une question d’argent et de profit. Ils ont tout l’argent possible, fortunes reconsolidées par leurs activités hautement monopolistes et spéculatives dans tous les domaines et renforcées par les crises économiques successives , déclenchées de manière opportune pour assurer une concentration maximum des biens et des richesses dans le moins de mains possible au sommet de leur pyramide. Ils ont tous suffisamment d’argent et de biens pour vivre sur quatre ou cinq générations dans le luxe le plus abject. Non ! Il s’agit de puissance et de contrôle, de la volonté pour ces ultra-milliardaires d’instaurer un système supra-fasciste global, contrôlé par les délégués de la haute finance, et les PDG de multinationales choisies qui leur permettra une fois en place de réduire plus dramatiquement la population mondiale, et permettra également aux oligarques de vivre dans leur bulle aseptisée en œuvrant pour la transhumanité qu’ils espèrent : la fusion de l’Homme et de la machine, rendant possible de vivre éternellement pour le plus petit nombre s’entend.

A cette fin, le processus d’imposition d’une dictature globale est déjà bien avancé et l’oligarchie maintien déjà les peuples dans la peur, la division, les guerres, les famines, et plus récemment : les privations accrues de libertés individuelles et collectives, la suppression peu à peu de la liberté d’expression, le flicage permanent au nom d’une “guerre a la terreur” fabriquée de toute pièce à partir d’un événement criminel perpétré par les sbires de l’oligarchie : le 11 Septembre, qui a donné l’opportunité à l’empire anglo-américain dominant de déclencher son processus de guerre perpétuelle au nom de la “démocratie” mais surtout pour contrôler les ressources naturelles, énergétiques et humaines des pays envahis. L’imposition aux pays émergents de règles draconiennes de pur chantage pour qu’ils obtiennent des prêts auprès d’institutions financières criminelles totalement sous contrôle de l’oligarchie, comme le FMI et la Banque Mondiale, l’imposition d’autres règles draconiennes et souvent inacceptables sauf par chantage via l’OMC, le développement sans supervision de marchés spéculatifs sauvages qui génèrent des effondrements financiers, cascadant en crises économiques mondiales. A cela vient s’ajouter l’assujettissement des réserves énergétiques et alimentaires selon la doctrine Kissinger, la tentative d’imposition d’un impôt global de financement de l’état fasciste par le biais de la taxe carbone, basée sur une escroquerie de première main : le réchauffement climatique anthropique, la création de pandémies et de nouvelles campagnes de vaccination toxiques, et nous voyons clairement que l’emprise de l’oligarchie sur le monde est quasiment totale et que les attaques perpétrées contre les peuples viennent tous azimuts.

Que peut-on faire ?… Devons-nous baisser les bras et nous laisser mener à l’abattoir ?… Chaque crise, chaque conflit historiquement a eu son lot de moutons pris dans le cours de l’histoire, son lot de résistants et son lot de collaborateurs avec les instances dominantes… L’oligarchie globaliste a déclaré la guerre a l’Humanité dans son ensemble, à nous les peuples de la Terre. Pour pouvoir résoudre un problème, il faut d’abord avoir la perception qu’il y a un problème. Les peuples des pays en voie de développement savent depuis des lustres qu’il y a un sérieux problème en ce monde… En ce qui nous concerne dans le monde occidental, nous vivons essentiellement en état de déni soit par excès de naïveté, soit par j’en foutisme, soit par complicité tacite. Réalisons ce qui se passe, ouvrons les yeux, pompons les écrans de fumée, et aidons nos concitoyens à réaliser pour et par eux-mêmes ce dont nous sommes tous victimes. Le secret a été de mise pour l’oligarchie pendant près de cent ans pour être capable de pousser leur agenda à ce point; aujourd’hui ils ne peuvent plus avancer a couvert, l’empereur est nu, mais le public est toujours aveugle…

Que voulons-nous pour le monde de demain ?… La réponse est en chacun de nous, mais une chose est certaine, contrairement au dogme de la pseudo-science du darwinisme-social, l’Histoire nous a prouvé que l’Humain n’a pu survivre, s’adapter et modifier son environnement pour développer son bien-être (bien relatif certes au vu de ce qu’il pourrait être sans le parasitisme ambiant…) que par la coopération, l’entraide mutuelle et la solidarité, qualités synonymes d’intelligence, de progressisme et de bien-être social. Nous ne sortirons de l’impasse où nos élites nous ont mis qu’en respectant cette nature profonde de l’Homme qui seule sera émancipatrice des turpitudes élitistes et eugénistes des maîtres de séant.

J’engage les lecteurs à ne rien croire de ce qui a été dit dans ces lignes, et de faire les recherches par eux-mêmes. Ci-dessous vous trouverez une liste de livres, de sites internet et de mots-clefs que vous pourrez utiliser pour rechercher l’information par et pour vous-même. Lorsque vous aurez emprunté cette voie, et questionné la matrix ou nous vivons… Il n’y aura plus de retour possible en arrière… Alors… Quelle couleur la pilule ?

« La révolte est le fait de l’homme informé, qui possède la conscience de ses droits…La solidarité des hommes se fonde sur le mouvement de révolte et celui-ci, à son tour, ne trouve de justification que dans cette complicité. »

Albert Camus (L’homme révolté – 1951)

