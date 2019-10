Perdre ses dents augmente les risques de maladies cardiovasculaires [Vidéos]

Time : 1 mn 08 / [1]

Hygiène dentaire et santé du cœur pourraient être étroitement liées. Une récente étude vient de révéler que perdre ses dents pourrait augmenter le risque de développer une maladie cardiovasculaire.

Avoir les dents qui tombent n’est généralement pas bon signe. Le plus souvent, c’est la conséquence d’un problème sous-jacent, comme une carie non-traitée ou une parodontite. Mais cela pose un autre problème. Perdre ses dents pourrait, en effet, augmenter vos risques de développer une maladie cardiovasculaire. C’est ce que révèle une nouvelle étude, présentée lors de la conférence annuelle de l’American College of Cardiology au Moyen-Orient.

28 % des personnes édentées ont une maladie cardiovasculaire

Si le lien entre les maladies buccales et les problèmes cardiovasculaires a déjà été étudié, leur relation de cause à effet est encore mal connue. Les chercheurs ont donc procédé à une analyse secondaire du Système de surveillance des facteurs de risques comportementaux de 2014, qui portait sur la perte de dents ne faisant pas suite à un traumatisme (chute, coup), ainsi que les maladies cardiovasculaires telles que l’infarctus, l’angine de poitrine et l’AVC.

316 588 adultes âgés de 40 à 79 ans ont été étudiés. Parmi eux, 8 % étaient complètement édentés, et 13 % souffraient d’une maladie cardiovasculaire. Les scientifiques ont donc observé le lien entre ces deux facteurs. Résultat : la proportion de personnes atteintes de maladies cardiovasculaires atteignait 28 % chez les personnes édentées, alors qu’elle n’était que de 7 % chez celles qui avaient encore toutes leurs dents.

Plus encore, les personnes à qui ils ne manquaient que quelques dents étaient, elles aussi, plus susceptibles de développer une maladie cardiovasculaire. Les chercheurs ont obtenu ces résultats même après avoir ajusté d’autres facteurs, comme l’indice de masse corporelle, l’âge, l’origine ethnique, la consommation d’alcool, le tabagisme, le diabète ou encore la fréquence des visites chez le dentiste.

Une bonne hygiène bucco-dentaire : un moyen de prévenir les maladies cardiovasculaires ?

« Nos résultats confirment l’existence d’un lien entre la santé dentaire et la santé cardiovasculaire. », souligne Hamad Mohammed Qabha, auteur principal de l’étude et interne en chirurgie au sein de l’Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University.

« Si les dents d’une personne tombent, elle peut avoir d’autres problèmes de santé sous-jacents. Les cliniciens devraient recommander aux personnes de cette tranche d’âge de recevoir des soins de santé bucco-dentaire adéquat. », estime le spécialiste. « Cela permettrait de prévenir les maladies qui entraînent la perte des dents, mais aussi, dans un second temps, de diminuer le risque de développer une maladie cardiovasculaire ».

Time : 2 mn 09 / [2]

Plusieurs travaux laissent supposer une relation entre hypertension artérielle, facteur de risque cardiovasculaire, et parodontite : l’une aggraverait l’autre. Par ailleurs, « une agression bactérienne pourrait être impliquée, à côté d’autres facteurs de risque, dans les mécanismes de l’athérosclérose. »

La présence de Porphyromonas gingivalis, bactérie en cause dans les maladies parodontales, a été retrouvée dans la plaque d’athérome de patients ayant développé un infarctus.

« Cela ne signifie pas qu’elle soit l’unique responsable de l’accident coronarien, mais une étude portant sur près de 10 000 personnes a montré que le risque d’infarctus était augmenté de 25 % chez des hommes souffrant de parodontite. »

