Résumé SOTT – Septembre 2019 : Changements Météorologiques Extrêmes [Vidéo]

Septembre 2019

Conditions météorologiques extrêmes

On se souviendra de septembre 2019 comme du mois où la prophète Greta Thunberg, âgée de 16 ans, a pris la parole devant l’ONU à New York pour alerter le monde de la catastrophe mondiale si les gens ne changeaient pas leurs habitudes. Au moins, c’est ainsi que les médias ont apparemment voulu que les gens se souviennent de septembre.

Loin de ce cirque, les conditions météorologiques extrêmes et les secousses sismiques se poursuivent rapidement.

Le mois dernier, des inondations fatales au Maroc et en Algérie ont tué 18 personnes. L’ouragan Dorian a complètement détruit les Bahamas; de graves inondations en Asie du Sud-Est et en Inde ont tué des centaines de personnes; L’Espagne a été frappée par son pire système de tempête depuis au moins 140 ans; des tremblements de terre destructeurs ont frappé le Cachemire et l’Indonésie; des dizaines d’événements de météores ont illuminé le ciel nocturne; et des records de neige précoce et de températures froides ont été battus dans l’hémisphère nord.

Alors, devrions-nous paniquer ? Greta le pense certainement. Elle souhaite que les gens fassent quelque chose contre le chaos climatique en cours, mais elle ne comprend pas que rien ne peut être fait pour l’arrêter car le climat n’est ni contrôlé ni atténué par les émissions de CO2 d’origines humaines (se référer au minium solaire et les rayons cosmiques).

Un « point de basculement » est probablement devant nous – elle a raison à ce sujet – mais s’il y a un changement, ce sera dans des conditions glaciaires. Alors que les gens ont été induits en erreur en payant des taxes « vertes », les gouvernements ont été induits en erreur en leur proposant de se départir de sources de carburant sécurisées alors qu’ils auraient dû les stocker manuellement …

September 2019 will be remembered as the month when 16-year-old prophet Greta Thunberg spoke at the UN in New York City to warn the world of global catastrophe if people didn’t change their ways. At least, that’s how the media apparently wanted people to remember September.

Away from that circus, increasing weather extremes and seismic upheaval continues apace.

Last month, fatal flash-flooding in Morocco and Algeria killed 18 people; Hurricane Dorian absolutely wrecked the Bahamas; severe flooding across southeast Asia and India killed hundreds; Spain was hit with its worst storm system in at least 140 years; destructive earthquakes hit Kashmir and Indonesia; dozens of meteor fireball events lit up the night sky; and early snowfall and cold temperature records were broken across the northern hemisphere.

So, should we panic? Greta certainly thinks so. She wishes people would do something about the unfolding climate chaos, but she doesn’t understand that nothing can be done to stop it because climate is neither controlled nor mitigated by human CO2 emissions.

A ‘tipping-point’ is likely upon us – she’s right about that – but if there’s a shift, it’ll be into ice age conditions. While people have been misled into paying ‘green’ taxes, governments have been deluded into divesting of secure fuel sources right when they ought to have been manically hoarding it…

[1] SOTT Earth Changes Summary – September 2019: Extreme Weather, Planetary Upheaval, Meteor Fireballs – Sott Media / YouTube