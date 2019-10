Les légendes du cinéma : Joan Bennett

Joan Bennett (1910-1990)

Joan Bennett, fille du comédien Richard Bennett, sœur de Constance et Barbara naît le 27 février 1910 à Palisades, dans le New Jersey.

Elle fait sa première apparition à la scène à 4 ans, et en 1915, participe avec sa famille au tournage d’un mélodrame « The Valley Of Decision ». Elle s’éloigne de la scène et des écrans et débute vraiment dans « Bulldog Drummond » (1929). Jeune première mondaine, blonde et élégante dans « Disraeli » (1929), elle révèle sans appel dans « Wild Dirl » et « For Me And My Gal » (1932), une vivacité étonnamment moderne dans « Les Quatre Filles Du Docteur March » (1933) avec Katharine Hepburn et Frances Dee.

Ces réussites alternent avec des tentatives infructueuses dans la comédie loufoque, avant sa prise de sous contrat par le producteur Walter Wanger, qui l’aide à imposer un personnage nouveau, plus sophistiqué.

Délicieux et romantique, « La Femme Aux Cigarettes Blondes » (1939) marque sa métamorphose en brune et son passage à un registre plus uniformément dramatique.

Sous la direction de Fritz Lang, elle joue la prostituée cockney de « Chasse A L’Homme » (1941), tient le rôle-titre de « La Femme Au Portrait » (1944).

Volontaire, fatale, un rien perverse, acide et ironique elle connaît ses meilleurs moments dans l’univers feutré et trouble du film noir auquel se rattache aussi « La Femme Sur La Plage » (1945).

Avec les années 50, elle passe progressivement à des rôles de mère plus effacés « Le Père De La Mariée » (1950). Elle connaît ensuite une longue éclipse cinématographique. Elle se consacre au théâtre et à la télévision et remporte un succès durable dans la série de Dan Curtis « Dark Shadows », dont elle tourne aussi une médiocre adaptation filmée.

En 1977, Dario Argento la fait participer dans « Suspira ».

Elle se maria à 4 reprises dans sa vie :

John Marion Fox du 15 septembre 1926 jusqu’en 1928. Ils eurent un enfant : Adrienne Ralston Fox née en 1928.

Le scénariste Gene Markey du 12 mars 1932 jusqu’en 1938. Ils eurent un enfant : Melina Makey née en 1934.

Le producteur Walter Wanger du 12 janvier 1940 jusqu’en 1965. Ils eurent 2 enfants : Stephanie née en 1943 et Shelley Wanger née en 1948.

David Wilde du 14 février 1978 jusqu’à son décès le 7 décembre 1990.

Quelque unes de ces citations :

« Je ne pense pas beaucoup à la plupart des films que j’ai faits, mais tenir le premier rôle était quelque chose que j’ai beaucoup aimée. »

« Ma carrière s’est fanée. Un homme peut continuer à jouer certains rôles jusqu’à ce qu’il ait soixante ans. Mais pas une femme, l’âge d’or s’en est allé. »

Joan Bennett nous quitte à l’âge de 80 ans, le 7 décembre 1990 d’une crise cardiaque à Scarsdale, dans l’Etat de New York.

