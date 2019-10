Réchauffement climatique : Il faut manger les bébés ! [Vidéo]

La députée tenait un meeting à New York quand une participante l’a interpellée avec cette « solution » pour lutter contre le réchauffement climatique.

La députée démocrate Alexandria Ocasio-Cortez (“AOC”) tenait un meeting à New York ce jeudi 3 octobre quand une participante lui a dit vouloir “manger les bébés” pour sauver la planète, comme le montre la vidéo en tête d’article.

Cette dernière s’est levée pour prendre la parole lors du meeting avant de s’engager dans un discours des plus étranges. « On ne sera plus là pour très longtemps. », a-t-elle commencé, « un professeur suédois dit qu’on peut manger les morts, mais ce n’est pas assez rapide (…) on doit commencer à manger les bébés ». Elle a aussi conseillé à la députée new-yorkaise d’adopter cette idée pour son prochain slogan de campagne.

Alexandria Ocasio-Cortez est connue pour sa fervente implication dans la lutte contre le réchauffement climatique et pour sa défense du “Green New Deal”, un vaste plan d’investissement visant à réduire les émissions de carbone des États-Unis à zéro d’ici dix ans.

Mais elle ne s’attendait sûrement pas à entendre une “solution” aussi surprenante. La députée a fini par récupérer le micro et interrompre poliment l’intervenante avant de soutenir que la crise climatique représentait une urgence, mais qu’il restait plus que “quelques mois”.

Moqueries à tout va sur Twitter

La séquence a suscité de nombreuses réactions sur Twitter, face auxquelles la jeune députée a appelé à ne pas se moquer de l’intervenante qui pouvait avoir des “problèmes mentaux”.

Mais les républicains se sont régalés de la situation. Certains en ont profité pour se moquer de la politique environnementale d’AOC.

D’autres, comme la chaîne Fox News, ont souligné le fait qu’elle n’avait pas contredit l’intervenante lorsqu’elle revendiquait le besoin de “manger les bébés”.

Donald Trump Jr a tweeté : « Typique d’une supporter d’AOC d’après moi. » Donald Trump a ensuite retweeté le message de son fils, ajoutant en commentaire : « AOC est une folle. », ce à quoi cette dernière a répondu : « Pas autant que le criminel qui trahit notre pays. »

Mais si la séquence a bien fait rire les républicains, elle a été cependant revendiquée un peu plus tard par un groupe pro-Trump s’appelant “LaRouchePAC” sur Twitter, qui voulait piéger AOC. « LaRouchePAC a piégé AOC qui n’exclut pas de manger des bébés. », ont-ils commenté en retweetant la vidéo de la séquence.

