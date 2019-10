Citation | Quote : avec un tel peuple vous pouvez faire ce qu’il vous plaît – Hannah Arendt

Hannah Arendt (1906 – 1975)

« Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n’est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien.

Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion.

Il est privé non seulement de sa capacité d’agir mais aussi de sa capacité de penser et de juger.

Et avec un tel peuple vous pouvez faire ce qu’il vous plaît. »

« If everybody always lies to you, the consequence is not that you believe the lies, but rather that nobody believes anything any longer.

This is because lies, by their very nature, have to be changed, and a lying government has constantly to rewrite its own history.

On the receiving end you get not only one lie — a lie which you could go on for the rest of your days — but you get a great number of lies, depending on how the political wind blows.

And a people that no longer can believe anything cannot make up its mind.

It is deprived not only of its capacity to act but also of its capacity to think and to judge. And with such a people you can then do what you please. »

Biographie succincte :

Hannah Arendt, née Johanna Arendt le 14 octobre 1906 à Linden, à Hanovre en Allemagne, est décédée le 4 décembre 1975 à New York (États-Unis).

Son père était ingénieur de formation et sa mère pratiquait le français et la musique. Des deux côtés, les grands-parents étaient des juifs laïcs.

Hannah était une universitaire allemande naturalisée américaine connue pour ses travaux sur l’activité politique, le totalitarisme et la modernité d’un point de vue philosophique et historique.

Elle a suivi des études de philosophie à Heidelberg avec le philosophe Martin Heidegger (1889-1976). A Fribourg-en-Brisgau, elle suit les cours d’Edmund Husserl (1859-1938) et de Karl Jaspers (1883-1969).

Souvent qualifiée de « philosophe », elle se désignait elle-même d’après sa profession : professeur de théorie politique, ou political theorist. Son refus de la philosophie est notamment évoqué dans Condition de l’homme moderne où elle considère que « La majeure partie de la philosophie politique depuis Platon s’interpréterait aisément comme une série d’essais en vue de découvrir les fondements théoriques et les moyens pratiques d’une évasion définitive de la politique. »

Ses ouvrages sur le phénomène totalitaire sont étudiés dans le monde entier et sa pensée politique et philosophique occupent une place importante dans la réflexion contemporaine.

Hannah Arendt développe le concept très controversé de la « banalité du mal ». Dans un régime totalitaire, l’idéologie, la propagande et la répression, conduisent des hommes peu différents des hommes ordinaires, à accomplir des actes monstrueux, plus préoccupés à « faire carrière » que par les conséquences de leurs agissements. Plus tard, Stanley Milgram (1933-1984) psychologue social américain s’est appuyé sur le concept de banalité du mal pour expliquer les résultats de sa célèbre expérience de soumission à l’autorité (Expérience de Milgram : Expérience sur l’obéissance et la désobéissance à l’autorité de Stanley Milgram).

Ses livres les plus célèbres sont « Les Origines du totalitarisme » (1951), « Condition de l’homme moderne » (1958) et « La Crise de la culture » (1961).

