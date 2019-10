Ce que le Japon peut nous apprendre sur la propreté [Vidéos]

Paris / Pour illustration

Alors qu’il n’y a pratiquement pas de poubelles, ni d’agent·es d’entretien dans les rues, comment fait le Japon pour être un pays aussi propre ?

Time : 2 mn 34 / [1]

Des supporters qui nettoient leur tribune après le match, des écoliers qui nettoient tous les soirs leur salle de classe… Le Japon est probablement le pays le plus « propre » du monde.

Des supporters japonais nettoient les déchets dans les gradins à la fin d’un match de football de la Coupe du monde opposant le Japon au Sénégal à l’Ekaterinbourg Arena, en Russie, le 24 juin 2018. | Anne-Christine Poujoulat / AFP

Les touristes qui se rendent au Japon sont souvent frappés par la propreté des lieux. Nous pourrions en tirer quelques leçons.

Dans ce pays, l’environnement est chaud et humide : les aliments se périment vite, les bactéries s’épanouissent et les insectes abondent. Une bonne hygiène signifie donc une bonne santé. Si le Japon est aussi sain, c’est parce que la population garde elle-même les espaces communs propres.

Dans la version zen du bouddhisme, les tâches quotidiennes comme le nettoyage et la cuisine sont considérées comme des exercices spirituels, au même titre que la méditation.

Les Japonais·es ont conscience de leur propreté. Pendant la Coupe du monde de football au Brésil en 2014, puis en Russie en 2018, les joueurs ont laissé leur vestiaire dans un état impeccable et les supporters de l’équipe nationale ont étonné le monde entier en ramassant les déchets dans le stade.

On assiste à des scènes similaires au festival Fuji Rock, le plus grand et le plus ancien festival de musique du Japon, où les festivaliers gardent chaque année leurs ordures avec eux jusqu’à ce qu’ils trouvent une poubelle et où les fumeurs sont priés d’apporter un cendrier de poche.

Dans la vie quotidienne, les employé·es de bureau et de magasin nettoient les rues autour de leur lieu de travail le matin. Les quartiers organisent régulièrement des activités de nettoyage de rue et les enfants ramassent les déchets près de leur école. Finalement, il ne reste pas grand-chose à nettoyer, car les gens ramènent leurs ordures à la maison.

Au programme scolaire

Au Japon, la plupart des écoles imposent aux élèves de nettoyer eux-mêmes leurs locaux (y compris les toilettes), au lieu de faire intervenir des sociétés de nettoyage.

Cette tradition, que l’on appelle “soji” (掃除), a un objectif avant tout spirituel : enseigner l’humilité, la modestie et solidarité aux élèves en accomplissant des tâches qui rebutent tout le monde.

Grâce à ces bonnes habitudes acquises très tôt, les enfants deviendront sans aucun doute des adultes responsables.

Le ménage s’effectue tous les soirs, à tour de rôle. Les élèves balaient les classes et les couloirs, vident les poubelles, nettoient les toilettes, essuient les tableaux, nettoient les effaceurs et ramassent les détritus qui se trouvent dans les lieux scolaires

La veille des vacances, c’est toutes les classes qui se lancent dans un grand ménage général.

Dans toutes les écoles du pays, à la fin de chaque journée de cours, l’enseignant·e divise les élèves en cinq lignes afin de nettoyer les lieux. Les lignes 1 et 2 s’occupent de la salle de classe, les lignes 3 et 4 du couloir et des escaliers et la ligne 5 des toilettes.

La directrice adjointe du bureau du gouvernement de la préfecture d’Hiroshima à Tokyo, Maiko Awane, explique que « pendant douze ans, de l’école primaire à l’école secondaire, le temps de nettoyage fait partie du programme quotidien des élèves. Dans notre vie de famille aussi, les parents nous apprennent qu’il est mauvais pour nous de ne pas garder nos affaires et notre espace propres ». Il est également impensable au Japon d’entrer dans une école ou dans une maison avec des chaussures sales.

L’intégration de la nécessité de la propreté dans le programme scolaire aide les enfants à prendre conscience de leur environnement et à en être fiers. Ils ne voudront pas salir ou dégrader un espace qu’ils doivent nettoyer eux-mêmes.

« Nous, les Japonais, sommes très sensibles à notre réputation aux yeux des autres. Nous ne voulons pas que les autres pensent que nous sommes de mauvaises personnes qui n’avons pas assez d’éducation pour nettoyer les choses. », a ajouté Maiko Awane.

Au fur et à mesure que les écoliers grandissent, leur conception de ce qui constitue leur espace s’étend au-delà de la salle de classe pour inclure leur quartier, leur ville et leur pays.

Vidéo du nettoyage d’un train à grande vitesse avant chaque départ d’une grande station

Time : 1 mn 38 / [2]

« A clean town also makes people’s hearts and minds cleaned. »

« Une ville propre permet également de nettoyer le cœur et l’esprit des gens. »

Pour illustration

Source :

https://mrmondialisation.org/a-paris-des-japonais-nettoient-les-rues/

http://www.bbc.com/travel/story/20191006-what-japan-can-teach-us-about-cleanliness

http://www.slate.fr/story/182538/japon-pays-proprete-hygiene-dechets-education-ecole

http://www.leparisien.fr/societe/proprete-a-paris-c-est-long-de-changer-les-mentalites-06-06-2018-7756887.php

Article :

Slate

Vidéo :

[1] Le Japon, le pays le plus propre du monde ? – Brut / YouTube

[2] 7-Minute Miracle/7分間の奇跡 – tokyo / YouTube