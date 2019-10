Insolite : un énorme œuf contenant des milliers de petits calmars découvert en Norvège [Vidéos]

Un énorme œuf semblable à un grand sac plein de liquide et contenant des milliers de petits calmars a été découvert par des chercheurs norvégiens. Il s’agit d’un spécimen très rare, car les scientifiques n’ont trouvé de telles accumulations d’œufs dans des masses gélatineuses qu’à quelques reprises seulement par le passé, indique Mail Online.

Time : 1 mn 59 / [1]

Cette boule gélatineuse a été trouvée par un groupe de scientifiques issus d’une expédition de recherche qui étudiait l’état de l’océan. Sur la séquence diffusée, on peut voir un plongeur éclairer l’énorme masse avec sa torche.

Cet amas géant semblable à une boule de gélatine est destiné à protéger les bébés calmars qui se trouvent à l’intérieur. Ce spécimen est une découverte rare pour les biologistes marins car les œufs de cette taille se trouvent rarement au-dessus du niveau profond des océans et ne subsistent généralement que quelques jours avant de se désagréger.

Bonus vidéo

Time : 2 mn 46 [Vostvfr] / [2]

En août 2015, au large des côtes de la Turquie, des plongeurs avaient découvert une masse géante contenant des millions d’œufs de calmars.

Pour illustration

