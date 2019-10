Dépression : reconnaître les cinq signes qui doivent alerter [Vidéos]

Time : 15 mn 04 / [1]

Fatigue, tristesse, insomnies… Quels sont les symptômes les plus courants de la dépression et comment les reconnaître ? La Journée mondiale de la santé mentale du 10 octobre est l’occasion de faire le point sur cette maladie.

Simple coup de blues ou véritable dépression ? Plusieurs symptômes spécifiques permettent d’identifier cette maladie. Quels sont ces signes d’alerte à repérer ?

1. Une tristesse intense

La dépression est souvent associée à un fort sentiment de tristesse. Mais il faut différencier une tristesse passagère d’une tristesse dépressive. « Un élément important est que la dépression est une maladie dont les caractéristiques sont trompeuses, car elles ressemblent à des émotions « normales ». » rappelle le docteur Pierre-Michel Llorca, psychiatre au CHU de Clermont-Ferrand. « Tout le monde sait ce qu’est être triste. Mais chez la personne déprimée, il est impossible de moduler cette émotion. », poursuit-il.

Ainsi, « quand on est un peu triste et qu’un proche nous propose de sortir, cela peut aider. Mais quand on est en dépression, c’est impossible à dépasser, ce qui entraîne souvent un sentiment d’incompréhension de la part de l’entourage. », selon le docteur Llorca.

Plus que la tristesse en elle-même, c’est donc surtout « l’absence de modulation qui doit alerter. », insiste le spécialiste.

2. Une variation de poids

Que ce soit une prise de poids ou une perte de poids , ce symptôme peut être associé à une dépression si aucune autre cause n’est identifiée.

« Dans 70% des cas, la variation de poids liée à la dépression est une perte de poids expliquée par à une perte d’appétit. », note le docteur Llorca. « Les 30% restants correspondent à une hyperphagie et donc à une prise de poids. », ajoute-t-il.

3. Un trouble du sommeil

Nuits agitées, insomnies, fatigue extrême ou envie de dormir permanente sont des symptômes possibles de la dépression. Ils peuvent s’accompagner d’une baisse d’énergie et d’une difficulté à se concentrer.

« Le plus souvent, les troubles du sommeil affectent la deuxième moitié de la nuit chez les personnes dépressives. », précise le docteur Llorca. « Elles se réveillent donc très tôt, vers 4 ou 5 heures du matin et ce réveil s’accompagne d’idées tristes et d’anxiété. »

4. Une perte d’intérêt

Les personnes déprimées ressentent une baisse voire une absence d’intérêt pour les activités qui, d’habitude, leur plaisent. « Ce peut être faire du sport mais aussi une simple promenade ou aller au cinéma. », détaille Pierre-Michel Llorca. Il peut également s’agir d’une difficulté à s’alimenter et d’une perte générale de goût, toujours sans modulation.

5. Des idées noires ou suicidaires

Les formes les plus sévères de dépression s’accompagnent d’idées noires, suicidaires, voire de tentatives de suicide. « Ces idées sont plus fréquentes chez les sujets déprimés que dans la population générale mais beaucoup de sujets déprimés n’ont pas d’idées suicidaires. », tempère le docteur Llorca.

Et souvent, « la personne en dépression a été en contact avec un professionnel de santé qui n’a pas identifié ces idées suicidaires » car « certains médecins redoutent encore que poser la question puisse entraîner ces idées ». Ce n’est pourtant pas le cas, « alors que ne pas poser la question fait qu’on passe à côté. », déplore le psychiatre.

Seul un médecin pourra établir un diagnostic fiable et précis en identifiant ces symptômes, mais aussi leur intensité et leur durée. Car la persistance de ces symptômes dans le temps – minimum 15 jours de maintien constant de ces symptômes – est aussi une caractéristique majeure de la dépression.

Time : 2 mn 09 / [2]

