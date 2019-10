Halloween : Histoire et Origine [Vidéos]

Time : 4 mn 39 / [1]

Les origines d’Halloween

Pour illustration

Quelles sont les origines historiques de la fête d’Halloween ? D’où viennent les traditions de cette fête ?

À l’origine, une fête celtique

La fête celtique de Samain, dont les origines remontent à plus de 2 500 ans, est considérée comme l’ancêtre d’Halloween. Cette fête célébrait la fin de l’année et l’entrée dans la nouvelle année.

Les Celtes pensaient que, durant la nuit de Samain, les frontières entre le monde des morts et celui des vivants étaient ouvertes et que les esprits venaient rendre visite aux vivants.

La fête de Samain, célébrée en Irlande et en Écosse, a progressivement été supplantée par la Toussaint introduite le 1er novembre par l’Église catholique aux environs du 8ème siècle.

Une fête exportée aux États-Unis par les Irlandais au 19ème siècle

Ce n’est qu’au milieu du 19ème siècle que la fête d’Halloween devint la fête que l’on connaît aujourd’hui.

À cette époque, les migrants irlandais et écossais s’installent sur le nouveau continent pour fuir la Grande famine en Irlande, et apportent avec eux leurs contes et leurs légendes.

Depuis lors, Halloween est célébrée aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Irlande, et en Grande-Bretagne. Traditionnellement, le soir d’Halloween, les enfants portent des déguisements qui font peur et sonnent aux portes de leur quartier en demandant des bonbons avec la formule : « Trick or Treat ! » (En Français : Farce ou friandise). Les enfants ainsi déguisés symbolisent les âmes des morts qui venaient rendre visite aux vivants durant la nuit du Samain celtique.

Avant la citrouille, il y avait le navet !

Aujourd’hui, le symbole d’Halloween est la citrouille, mais ça n’a pas toujours été le cas.

Ce légume est une référence à la légende irlandaise de Jack à la lanterne (Jack-O’-Lantern). Selon la légende, Jack, personnage ivrogne paresseux, défie le diable. À sa mort, ni le paradis ni l’enfer ne veulent l’accueillir. Jack est condamné à errer éternellement dans l’obscurité en s’éclairant d’une bougie plantée dans un navet évidé. Jack réapparaît chaque année, le jour de sa mort, à Halloween.

Avec les années, le navet a progressivement été remplacé par une citrouille plus large et plus facile à sculpter.

En France, la fête d’Halloween n’apparaît qu’à la fin des années 1990 , mais elle ne parvient pas à s’implanter comme outre-Atlantique, notamment parce qu’elle est jugée trop commerciale par ses détracteurs.

Time : 3 mn 53 / [2]

Pour illustration

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Halloween

https://www.histoire-pour-tous.fr/dossiers/3311-origines-et-histoire-dhalloween.html

https://www.caminteresse.fr/economie-societe/halloween-fete-origine-histoire-tradition-1153840/

Article :

Ça m’intéresse

Vidéo :

[1] Les origines d’Halloween (Histoire) – La Minute d’Histoire et Mythologie / YouTube

[2] LA PETITE HISTOIRE DES ORIGINES D’HALLOWEEN – Pour La Petite Histoire / YouTube