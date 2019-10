Euthanasie : un vétérinaire explique ce que font les animaux de compagnie quelques instants avant de mourir [Vidéos]

C’est malheureusement une histoire qui fait partie de la vie. Assister à la mort de son animal est une chose difficile. En effet, un animal de compagnie finit forcément par vieillir ou parfois, rencontrer de graves problèmes de santé sur la route. Et pour éviter qu’il ne souffre inutilement, il arrive de devoir avoir recours à l’euthanasie. Mais, pour ce vétérinaire, nul ne devrait se dérober devant cette épreuve.

Time : 2 mn 11 / [1]

Quand un animal de compagnie est trop malade, trop âgé ou trop blessé pour pouvoir endurer des soins, il arrive très souvent que le vétérinaire suggère à son maître d’abréger les souffrances et d’endormir l’animal pour toujours. Mais que se passe-t-il ensuite ? Quels sont les derniers réflexes du chien et du chat avant de quitter ce monde ? Un vétérinaire a décidé de lever le voile sur ces questions et en profite pour passer un appel vibrant à tous les propriétaires d’animaux de compagnie.

Son message a été relayé par le Hillcrest Veterinary Hospital, un cabinet vétérinaire de Durban, en Afrique du Sud.

Ce que reproche surtout ce vétérinaire au sujet de l’euthanasie, c’est de voir trop souvent des animaux de compagnie seuls et durant les derniers instants. Voilà pourquoi, il pousse un énorme coup de gueule sur la toile dans un message déchirant :

« Lorsque vous êtes propriétaire d’un animal de compagnie, il est probable que celui-ci meure avant vous. Et lorsque vous devrez emmener votre animal chez le vétérinaire pour une fin humaine et sans douleur, je veux que vous sachiez tous quelque chose. Vous avez été le centre de son monde pendant toute sa vie ! Il fait peut-être partie de la vôtre, mais tout ce que lui connaît, c’est vous, sa famille. C’est une décision difficile à prendre à chaque fois et c’est dévastateur pour nous, humains, de le perdre. Mais je vous en prie, ne le laissez pas mourir seul.

Pour illustration / Photo : Shutterstock

Ne le faites pas passer de la vie à trépas dans la chambre d’un étranger, dans un endroit qu’il n’aime pas. Ce que vous devez savoir, ce que l’on ne sait pas, c’est qu’il vous recherche quand vous le laissez seul !!!! Il regarde chaque personne dans la pièce pour retrouver la personne qu’il aime. Il ne comprend pas pourquoi vous l’avez quitté alors qu’il est malade, effrayé, âgé ou mourant et qu’il a besoin de votre réconfort.

Ne soyez pas lâche parce que vous pensez que c’est trop difficile pour VOUS. Imaginez ce qu’il ressent lorsque vous le laissez seul au moment le plus difficile de sa vie, tandis que des gens comme moi sont seuls à faire de leur mieux pour le réconforter et essayer de lui expliquer pourquoi vous ne pouviez pas rester.

De la part d’un vétérinaire fatigué au cœur brisé. »

Bonus vidéo

Time : 4 mn 46 / [2]

Pour illustration

