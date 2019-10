Ce Nobel de chimie a révolutionné ces objets qui nous entourent [Vidéos]

Time : 2 mn 01 / [1]

Le Nobel de chimie a été attribué ce mercredi 9 octobre à John Goodenough, Stanley Whittingham et Akira Yoshino pour avoir inventé puis développé les batteries au lithium.

Plus petit, plus léger, plus puissant, plus fiable…l’arrivée dans les années 90 des batteries lithium-ion a bouleversé les objets du quotidien et de l’industrie.

Dans nos ordinateurs, nos smartphones, nos voitures, et jusqu’aux satellites : les batteries lithium-ion inventées par les trois chercheurs prix Nobel 2019 de chimie sont partout. Mais si leur discrétion est précisément l’un de leurs atouts, elles n’en ont pas moins révolutionné l’apparence, et parfois le fonctionnement d’une multitude d’objets.

Comme vous pouvez le découvrir dans la vidéo en tête de cet article, le passage de l’éléphantesque Motorola Dynatac (lancé en 1983) au très design Startac de la même marque incarne bien la rupture qu’a constitué le passage à ces batteries contenant l’élément solide le plus léger sur terre, le lithium. Bien sûr, la technologie en général a connu des avancées spectaculaires…mais sans l’autonomie et la puissance à la demande, pas de téléphonie mobile pour le grand public.

Même constat dans l’industrie, où la conservation de l’énergie a toujours été un frein à la progression technologique. Dans l’automobile bien sûr, où Elon Musk a fait des batteries Lithium-ion des championnes toutes catégories de l’autonomie sur la route, mais aussi dans le secteur spatial. Les satellites, chargés avec des batteries au lithium-ion dès la fin des années 1990, ont gagné en autonomie et en puissance. Des qualités particulièrement essentielles pour les satellites géosynchrones, utilisées dans les télécommunications, les prévisions météo, la défense…

