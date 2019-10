Des étudiants créent une poignée de porte anti-microbes [Vidéo]

Pour illustration

Face au syndrome respiratoire au Moyen-Orient (MERS) et aux centres américains de contrôle des maladies qui recommandent de désinfecter régulièrement les surfaces fréquemment touchées, deux adolescents de Hong Kong estiment que leur poignée de porte autonettoyante pourrait être le produit dont les villes de plus en plus peuplées ont besoin.

La stérilisation de la poignée est rendue possible grâce à une réaction chimique qui n’implique aucun produit nocif.

Au bureau, dans les magasins ou à la maison, les poignées de porte sont sans cesse touchées par des individus dont les mains ne sont pas toujours très propres. Jusqu’à 80 % des microbes étant transmis par les mains, on comprend qu’ils se retrouvent aussi facilement sur les poignées de porte. Et à moins de passer son temps à les désinfecter en permanence, difficile de lutter contre ce phénomène.

Des étudiants de l’Université de Hong Kong, Sum Ming Wong et Kin Pong Li, sont toutefois parvenus à mettre au point des poignées de porte qui restent propres en permanence. L’exploit repose sur le matériau qui recouvre les poignées constituées d’un tube de verre avec deux bouchons en aluminium aux extrémités. Le tube de verre est recouvert d’un mince revêtement photo catalytique composé de dioxyde de titane qui réagit chimiquement aux rayons ultraviolets pour éliminer les germes.

Time : 2 mn 30 [Vostvfr]

Des étudiants créent une poignée de porte capable de s’auto-nettoyer – Geeko © James Dyson Award

Le procédé n’implique aucun produit chimique nocif

Les rayons UV sont produits grâce à un générateur interne qui convertit l’énergie cinétique issue du mouvement d’ouverture et de fermeture de la porte en énergie lumineuse. Autrement dit, à chaque fois que la porte est sollicitée, la poignée est nettoyée.

En plus de stériliser la poignée, le procédé n’implique aucun produit chimique nocif pour l’être humain. Il est à la fois efficace et durable. Le concept de poignée de porte autonettoyante a été primé aux prix James Dyson en 2019, un concours qui récompense les meilleurs concepteurs et ingénieurs étudiants.

Sum Ming Wong et Kin Pong Li / Pour illustration

