Le paquebot de croisière MS Braemar franchit le minuscule canal de Corinthe en Grèce [Vidéos]

Paquebot MS Braemar / Pour illustration

Incroyable manœuvre que celle réalisée par le capitaine Jozo Glavic et à son équipage. Mercredi, le paquebot de croisière « MS Braemar », 24 000 tonnes pour 22,50 mètres de large, est devenu le bateau le plus large à traverser le canal de Corinthe, en Grèce. Cette voie d’eau particulièrement étroite, longue de 6 343 mètres et parfois large d’à peine 24,60 mètres, a été creusée en 1893. Les 1 200 passagers, ébahis, pouvaient parfois atteindre les roches du canal avec leur main.

Time : 1 mn 29 / [1]

Afin de limiter le risque, le bateau était précédé par un remorqueur tout au long des 6.343 mètres de la traversée. Les bords rocailleux du canal, inauguré en 1893, étaient parfois à portée de main des passagers.

Le MS Braemar a réussi à traverser le canal de Corinthe en Grèce, un passage particulièrement étroit pour un paquebot de cette envergure.

L’immense paquebot MS Braemar a traversé ce mercredi 9 octobre l’étroit canal de Corinthe en Grèce, une première. Pour l’occasion, les 1.200 passagers présents sur le navire étaient sur le pont afin d’observer la manœuvre, très technique vue l’étroitesse du passage, rapporte CNews.

Les vidéos de la scène sont impressionnantes. Et pour cause : le MS Braemar pèse 24.000 tonnes et mesure 196 m de long pour 22,5 m de large. Or par endroits, la largeur du canal se réduit à 24,60 m, ne laissant pas beaucoup de marge d’erreur pour le paquebot.

Bref, tout était réuni pour que les visiteurs se forgent un souvenir inoubliable sur le MS Braemar. « Vues magnifiques et exaltantes. Nous pouvions toucher les arbres en passant. », a témoigné une passagère sur Twitter. « Félicitations au Capitaine Jozo Glavic et à son équipage. »

Bonus

Time : 7 mn 45 / [2]

Source :

https://www.ledauphine.com/france-monde/2019/10/14/un-paquebot-passe-dans-le-minuscule-canal-de-corinthe

https://www.20minutes.fr/insolite/2627659-20191014-video-grece-enorme-paquebot-faufile-canal-peine-plus-large-premiere

https://www.cnews.fr/monde/2019-10-15/video-lincroyable-manoeuvre-dun-enorme-paquebot-traversant-un-minuscule-canal

Article :

20 Minutes

Vidéo :

[1] Le MS Braemar écrit l’histoire en passant par le minuscule canal de Corinthe, en Grèce – Christos Kintis / YouTube

[2] Grèce : le canal de Corinthe – Faut Pas Rêver – Officiel / YouTube