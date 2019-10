Citations | Quotes : Si l’on n’est pas vigilant… – Malcolm X

Malcolm X (1925-1965)

« La presse a un pouvoir de l’image si puissant qu’elle peut faire passer un criminel pour une victime et montrer la victime comme un criminel. »

« Si l’on n’est pas vigilant, les journaux font haïr les oppressés et aimer les oppresseurs. »

« Le pouvoir aux côtés de la défense de la liberté est plus grand que celui aux côtés de la tyrannie et de l’oppression. »

« The media’s the most powerful entity on earth. They have the power to make the innocent guilty and to make the guilty innocent, and that’s power. Because they control the minds of the masses. The press is so powerful in its image-making role, it can make the criminal look like he’s a the victim and make the victim look like he’s the criminal. This is the press, an irresponsible press. It will make the criminal look like he’s the victim and make the victim look like he’s the criminal. If you aren’t careful, the newspapers will have you hating the people who are being oppressed and loving the people who are doing the oppressing. »

