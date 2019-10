Des chercheurs japonais développent un chewing-gum électrique qui garderait son goût en permanence

Pour illustration

Issus de l’Université Meiji au Japon, les chercheurs planchent sur un chewing-gum dont le goût resterait le même avec le temps plutôt que de perdre sa saveur initiale en quelques minutes.

Baptisé « gomme [à mâcher] électrique illimitée », le chewing-gum serait en mesure de créer de sensation gustative grâce à de petites stimulations électriques. Si un tel produit venait à être mis au point, non seulement la gomme à mâcher ne perdrait jamais son goût, mais elle pourrait se transformer en n’importe quelle saveur.

À long terme, un chewing-gum avec un goût capable de changer ?

Comme l’explique Digital Trends, la stimulation électrique se nomme l’effet piézoélectrique, un phénomène selon lequel une charge électrique est générée par certains matériaux ayant subi une contrainte mécanique. Celui-ci entre en compte dans le cas d’une carte d’anniversaire que l’on ouvre et qui fait de la musique par exemple. Dans le cas du chewing-gum, l’effet en question décrit le fait qu’un minuscule courant électrique est créé lorsque la gomme entre en contact avec la gencive de la personne qui mâche le chewing-gum. De fait, la saveur de ce dernier est modifiée, si bien que le goût semble changer.

Néanmoins, le projet est loin d’être abouti et commercialisé au grand public. En effet, plusieurs testeurs ont rapporté un goût amer et sucré lors d’un test qui a eu lieu il y a quelques mois au Japon. Selon eux, mâcher ce chewing-gum était similaire au niboshi, des sardines infantiles desséchées qui sont utilisées dans de nombreux plats, comme la soupe miso. À plus long terme, les chercheurs espèrent se tourner vers d’autres saveurs telles que le sucré.

