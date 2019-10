Time : 6 mn 55 / [1]

Time : 6 mn 57 / [2]

« De l’approche indienne, de la vie ressort une grande liberté un amour intense et profond pour la nature; un respect pour la vie ; une foi enrichissante en un Pouvoir Suprême; et des principes de vérité, d’honnêteté, de générosité, d’équité et de fraternité, les bases des relations terrestres. »

Luther Standing Bear (Luther Ours Debout) Chef Sioux Oglala

« La paix ne pourra naître dans ce monde que lorsque toujours plus d’hommes prendront conscience de l’unité de la vie existante entre la nature, les animaux, les plantes, les minéraux et les hommes ; et vivrons en conséquence. »

Elan Noir, indien Sioux

« Frères et sœurs, nous voulons attirer votre attention sur le fait que la paix n’est pas seulement une absence de guerre. C’est un effort constant pour maintenir des relations harmonieuses entre tous les peuples, entre un individu et un autre, et entre les êtres humains et les autres créatures qui vivent sur cette planète. »

Sagesse amérindienne, Déclaration de paix des Haudenosaunee (Iroquois), 1979

« Je suis pauvre et nu, mais je suis le chef de la nation. Nous ne voulons pas de richesse mais nous tenons à instruire correctement nos enfants. Les richesses ne nous serviraient à rien. Nous ne pourrions pas les emporter avec nous dans l’autre monde. Nous ne voulons pas de richesses. Nous voulons la paix et l’amour. »

Red Cloud Chef Sioux Oglala

« Ma main n’a pas la même couleur que la tienne, mais si je la perce, j’aurais mal. Le sang qui en coulera sera de la même couleur que le tien. Nous sommes tous deux enfants du Grand Esprit. »

Standing Bear (Oglala)

Ce diaporama nécessite JavaScript.

Vidéo :

[1] 40 Rare Photos of Native American Life during the Early 1900s Volume 1 – Yesterday Today / YouTube

[2] 40 Rare Photos of Native American Life during the Early 1900s Volume 2 – Yesterday Today / YouTube