Joker : analyse du film [Vidéos]

Time : 15 mn 41

Joker / Pour illustration

Un film violent qui regarde la société américaine droit dans les yeux

Lion d’or à Venise, le long-métrage de Todd Phillips suscite moult débats outre-Atlantique à cause du traitement jugé complaisant de son protagoniste psychopathe.

Avec Joker, salué par le Lion d’or à la Mostra de Venise, Todd Phillips plonge aux racines du mal. Il imagine le parcours initiatique du plus grand méchant de Gotham City, incarné par un Joaquin Phoenix phénoménal, avec en toile de fond la question : comment Arthur Fleck est-il devenu le Joker ?

Sans s’inspirer d’aucun comic book du «Chevalier noir», il esquisse le portrait perturbant de Fleck, humoriste raté en quête de reconnaissance. Un homme instable qui s’affirme d’autant plus qu’il bascule dans une folie sadique et nihiliste. D’une noirceur extrême, son Joker oscille comme un funambule sur la corde raide, constamment entre joie et douleur.

Sympathie pour le Joker

Depuis sa sortie en salles vendredi aux États-Unis, le long-métrage a engrangé 93,5 millions de dollars pour un coût de production de 55 millions. Malgré ce succès fulgurant, le film de Phillips est jugé trop complaisant vis-à-vis de la violence outre-Atlantique. Le cinéaste est accusé de faire preuve de trop d’empathie envers son protagoniste, un psychopathe fou à lier.

« Il pourrait facilement être adopté comme le saint patron des Incels. », les suprémacistes masculins, écrivait Stephanie Zacharek dans le magazine Time lors de la présentation du film à Venise… Du côté de l’Académie des Oscars, sondée par le Hollywood Reporter , un sentiment ambivalent flotte autour de Joker. « Je ne sais pas s’il devrait être interdit ou recevoir une pluie d’Oscars. », précisait un membre de l’association décernant les statuettes…

« Je pense que c’est très bien lorsque les films nous mettent mal à l’aise, nous bousculent ou nous font penser différemment. », déclarait Joaquin Phoenix dans un entretien au Daily Telegraph . « J’ai ressenti une palette de sentiments tellement large pour le Joker et les gens que j’ai étudiés en me préparant pour le rôle. », a-t-il ajouté, avant de quitter l’interview, incommodé par une question.

Sympathiser avec un tueur ? La pilule passe mal dans un pays qui a vu le nombre de fusillades augmenter de manière exponentielle depuis le début du siècle. Le mois dernier, l’armée recevait des menaces contre une salle de cinéma où serait projeté le film, révélait le Washington Post . Dans le Colorado, le cinéma d’Aurora, théâtre d’une tuerie de masse lors de laquelle 12 personnes ont perdu la vie pendant une projection de The Dark Knight en juillet 2012, décidait de ne pas diffuser le film, craignant un nouvel événement tragique.

Un miroir de la société américaine

« Le film a lieu dans un monde fictif, il peut avoir un impact sur le monde réel, mais c’est un univers qui existe depuis 80 ans. », déclarait Todd Phillips, quelques jours après un communiqué de la Warner précisant ne pas «soutenir la violence réelle». Par ailleurs, le cinéaste déplorait dans ces critiques une forme d’«hypocrisie» de la part de l’extrême-gauche.

Drôle de coïncidence, celle-ci est venue à sa rescousse, en la personne de son plus fidèle représentant américain : Michael Moore. « Notre pays est dans un gouffre de désespoir, notre constitution est en miettes, une crapule folle furieuse du Queens a accès aux codes nucléaires, mais pour une quelconque raison, c’est un film qui devrait nous effrayer. », a publié le documentaliste sur sa page Facebook, saluant le «chef-d’œuvre» de Phillips.

« À l’inverse, le danger est plus grand si vous n’allez pas voir ce film. », a-t-il ajouté. « Car l’histoire qu’il raconte et les problèmes qu’il soulève sont si profonds, si inévitables, qu’en fuyant cette œuvre d’art pleine de génie, vous risqueriez de ne pas voir qu’il s’agit d’un miroir [de notre société]. (…) Un film sur l’Amérique qui nous a donné Trump. L’Amérique qui ne ressent pas le besoin d’aider les exclus, les indigents. »

Time : 2 mn 50

https://fr.wikipedia.org/wiki/Joker_(film,_2019)

https://www.lefigaro.fr/cinema/joker-un-film-violent-qui-regarde-la-societe-americaine-droit-dans-les-yeux-20191010

Robin Cannone / Le Figaro

[1] Joker – J’analyse le film – L’ Observateur / YouTube

[2] JOKER Bande Annonce VF (2019) – FilmsActu / YouTube